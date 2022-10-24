國民黨桃園市長候選人張善政今天中午上網路節目專訪，他說，當初主席朱立倫在徵詢他時，說過他沒有負面資料好被攻擊，沒想到選舉過程中貪汙、緋聞等抹黑都是無中生有跑出來，到目前有農委會研究案、擁有土地以及與致公黨的關係，相關事情都被民進黨及網軍、側翼無限放大攻擊，他也說自己沒有後悔參選，也透露前高雄市長韓國瑜前來站台時間點11月上旬跑不掉，並說有人提醒他可能對選戰造成影響，但會用自己的政見、溫暖的態度來鞏固選民支持。

張善政說，當年跟韓國瑜搭檔參選正、副總統，感覺有一點小壓力但不是太嚴重，因為對手攻擊主要目標都是韓國瑜，這次他自己參選桃園市長當主帥，才知道原來廚房這麼熱，這陣子被攻擊的非常慘，他也說，決定參選也是給自己一個鍛鍊機會，如果沒有答應也怕到了人生盡頭那一天自己會後悔，選贏選輸是另外一回事。

他也說，希望自己撐到11月26日，能夠選上以後他要好好做事，他也說，選舉過程中和他的判斷有些誤差，自己知道一定會被攻擊，但也想自己沒有什麼好被攻擊的事，沒想到貪汙緋聞、與中國的關係、擁有土地以及農委會研究案等，都被無中生有抹黑以及放大檢視，這是他始料未及的，他也在節目上再度一一澄清這些遭抹黑的事項。

他也說，遭遇這些抹黑，太太比他自己還要生氣，自己當初決定參選時沒有跟她商量過，但也要特別感謝太太支持。張善政也批評，這次選戰桃園市長鄭文燦當成自己在選一樣認真，就是為了之後要更好的位置，不管是之前的林智堅或是現在的鄭運鵬，他們都是1＋1在選舉，但是桃園市目前有許多公共建設工程的問題，包含之前的八德國民運動中心、延期開幕的桃園總圖等等，全都是金玉其外敗絮其中。

張善政也提到，韓國瑜一定會到桃園來幫他站台，11月上旬應該是跑不掉，關於合體的策略細節還在設計當中，他也說，認為自己與韓國瑜個性滿互補的，他講話非常妙語如珠很吸引人，自己則是省話一哥，他自己比較深思熟慮型，韓則是比較靈感型、直覺型，各有各的好處。從總統大選完後還是有聯絡，韓也答應張善政的站台一定最優先，宣布參選後他有傳簡訊，只是說簡短的恭喜加油，韓國瑜會講說自己是補藥也是瀉藥這件事情，也反映這個社會對他的評價的兩極，有人提醒韓國瑜站台可能對選戰造成影響，自己認為沒關係，可以用另外的方法來鞏固選民的支持，方式可以不同，會用政見、用溫暖的態度等方式讓選民支持他。