疫苗採購爭議不斷，立法院社福衛環委員會今處理3項臨時提案，民進黨立委提案重啟疫苗採購調閱小組，國民黨立委則提案再次成立疫苗採購調閱小組，以及衛福部應於3日內提出高端疫苗採購相關紀錄送交委員會。雙方立委一陣唇槍舌戰後，召委張育美宣布，經協商後全數撤案。

民進黨立委賴惠員等7人今天向立法院社福衛環委員會提出臨時提案，內容是「因蔣萬安委員違法抄錄揭露疫苗採購合約內容並片面公布、斷章取義，要求重啟疫苗採購調閱小組」。

國民黨立委徐志榮等7人則提出2項臨時提案，因疫苗採購調閱專案小組已經屆期結束，提請再次成立（非重啟）；另一案則是依照院會通過之主決議及「傳染病防治法」第27條規定，衛福部應於高端疫苗交貨完成後2個月內公布相關會議路，今已屆2個月，要求衛福部在3日內將相關紀錄送交立院。

國民黨立委蔣萬安上台發言捍衛自身權益，他堅定地說「民進黨發動政府官員到黨團圍剿我，我無所畏懼、我不怕，因為我告訴大家的是事實真相，揭露的是民進黨的醜陋」。他強調，自己在秘密會議上看到的是有除外規定，民眾有權益知道，當外界發現這麼多疑點，結果政府和民進黨黨團把事實真相鎖在黑箱裡面，因為有太多不可告人的事情。

蔣萬安要求，政府應將所有高端審查過程攤在陽光下，只有公開透明才是最佳防腐劑。他直言，民進黨現在要把黑手伸入台北市選舉，「你們藉由人數優勢圍剿在野黨立委，人民都看得非常清楚！」

國民黨立院黨團總召曾銘宗認為，院會三讀通過的主決議，衛福部前部長陳時中都沒有意見，但到現在資料都還拿不出來，指責民進黨立委搞不清楚規定還敢提案、要認真一點。發言過程中屢遭台下民進黨立委打斷，更有人對台上大喊「生病就去看醫生」。

國民黨立委洪孟楷批評民進黨此舉是「私設刑堂」，如果這樣的提案可以通過，那法院和司法系統都可以廢了。國民黨立委林為洲則指出，根據傳染病防治法27條規定，衛福部應在採購完成後2個月公布相關會議記錄，因此蔣萬安沒有洩密問題，而是衛福部沒公告、違法在先，「我們是監督衛福部，到底是誰對誰不對？」

民進黨立委蘇巧慧指出，臨時提案是針對違法抄錄揭露，立法院秘密會議在場所有人，有不得外洩義務。她反酸國民黨「喜歡把事情混在一起講」，強調一碼歸一碼，誰在混淆視聽，還是要調出原件來看才知道，因此提案重啟疫苗小組。

在場立委陸續發言，時間長達40分鐘，雙方爭論不休，之後召委張育美宣布「違法應由司法機關裁判，本委員會認為不應該這樣處理」並且休息協商，3分鐘後即宣布「所有提案全數撤案」。