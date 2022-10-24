國定古蹟彰化鹿港龍山寺的彩繪修復，因施工前未依照程序召開公聽會而引發爭議，對此，文化部長李永得24日在立法院教育文化委員會備詢，有不少立委再度關切此事，李永得表示，在程序的問題，文化部要自我檢討，因此他也已要求停工，要等溝通全面後才會再繼續動工。

李永得表示，在修復領域專業的問題，部會會交由專業人士討論，「在程序上沒有遵守相關法令規定，文化部需要自我檢討，我已要求停工，希望溝通全面再繼續修復。」

此外，李永得表示，這個修復案預定三年完成，但他也承諾不會因此急趕工，「預計會舉辦六場說明話，如果沒有溝通完善，就不施工。」

文化部文資局局長陳濟民也再次在修復前沒有召開公聽會，坦承是行政疏失，他表示，「專業團隊的作法是根據國際團隊修復的倫理，在做法上沒有問題，缺乏的是和在地溝通，後續要再繼續好好溝通。」

席間立委李德維也再度提醒文化部，修復應該是恢復原來的狀態，而不是彩繪後和原來的模樣相差甚遠，希望相關單位思考和關切。