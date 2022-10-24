黃連煜將出席「2022海客祭」演出。（新視紀整合行銷）

官靈芝將出席「2022海客祭」演出。（新視紀整合行銷）

「2022海客祭」將於29、30日在永安海螺文化體驗園區舉辦，邀請新寶島康樂隊、黃連煜、美秀集團、八十八客芭樂籽、官靈芝、劉劭希與搖滾童謠、無限融合等超過20組演出，為明年的世界客家博覽會進行暖身。即將在月底歡度64歲的陳昇，本次活動將與黃連煜等人合體新寶島康樂隊，擔任30日壓軸演出。

「2022海客祭」有不少的限定演出節目，多次獲得金音獎最佳現場演出獎的八十八顆芭樂籽，除了將首次對外演唱客家歌外，演出中還會有6位樂天女孩台上共舞。身為桃園客家人的主唱阿強表示：「我是客家鄉親。Hakka Power !!!!其實沒有真的所謂的客家人，因為全世界都是客家人，共勉之！」他因網路節目《野球乾一杯》成為流量網紅，日前出席融合身障、聽障、長者、女性等的出口盃多元族群棒球賽，看見大家展現自己「平凡中的不平凡」，阿強感性說：「不管生活和這個社會有多少的困難和壓迫，棒球與音樂永遠都是你最溫暖的出口。」

金曲客語歌后官靈芝也將與「無限融合」合作表演。官靈芝之前因為小手術暫停工作，經過休養目前恢復狀況良好，表示：「期待在夕陽下的海邊演唱，想著就好浪漫。」無限融合成員董舜文坦言疫情2年演出幾乎停擺，加上之前腳疾，一度被醫生判定需要截肢，好在經歷過6-7次的手術，終於又能回到舞台演出。2人自稱劫後餘生，希望以自身經歷帶來鼓舞力量，相信熱情能讓生命延續與強壯。

「2022海客祭」活動主打賞夕陽、聽潮客、啖美食。現場有客語小教室、海客文化導覽、人體彩繪、海廢DIY、拇指琴教學等體驗攤位，且2天表演卡司陣容堅強，首日包括VUIZE、八十八顆芭樂籽、官靈芝、林沛蕎、邱淑蟬、美秀集團、范宸菲、無限融合、葉鈺渟、劉劭希與搖滾童謠；活動第2天則由Skaraoke、少女卡拉、何芸娜、PiA吳蓓雅、黃宇寒、黃連煜、新寶島康樂隊、楊淑喻、葉穎、粹垢、謝宇威輪番演出。詳情請上「永安海螺文化體驗園區」官方臉書查詢。