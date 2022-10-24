特斯拉(Tesla)宣布在中國市場調降Model 3和Model Y車款的售價，最多降價9%，逆轉了整個汽車業的漲價行情；目前中國車市疲弱，分析師稱將引爆一場價格戰。

特斯拉周一在中國網站宣布了該消息。執行長馬斯克(Elon Musk)曾在上周指出，中國和歐洲市場的某種程度衰退，正在影響對特斯拉電動車的需求。

據特斯拉中國網站顯示，Model 3轎車起步價從27.99萬元(人民幣，以下同)降到26.59萬元，而Model Y運動型休旅車起步價從31.69萬元降到28.89萬元。

CMBI分析師Shi Ji表示：「降價突顯出可能的價格戰，我們自從8月以來一直在強調可能的價格戰」。「而鑑於特斯拉在第三季的產能擴張，我們預計其它新能源汽車(NEV)製造商也將起而效仿降價，因為中國的NEV產能在明年也將大幅提升」。

周一公布的資料顯示，中國9月零售銷售增長2.5%，低於3.3%的預期，也不到8月5.4%增幅的一半。分析師們也對中國日益嚴重的庫存過剩問題提出警告。中國汽車銷量在9月的成長放緩，而電動車銷量增速來到近5個月以來最低水準。