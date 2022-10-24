疫情圖示

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羅浚濱／竹縣報導

中央24日公布新竹縣新增699例確診案例，370名男性、329名女性，年齡分布在0歲到91歲，12歲以下118名、65歲以上57名，18歲到64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離1022人，居家照護列管3547人，今年累計確診人數200472人。

新增確診者分布在竹北市297例、竹東鎮116例、湖口鄉110例、新豐鄉72例、新埔鎮25例、關西鎮28例、芎林鄉16例、橫山鄉14例、寶山鄉12例、北埔鄉7例、峨眉鄉1例、尖石鄉0例、五峰鄉1例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局規畫29日和30日上午8時30分至12時，分別由大安醫院及新仁醫院醫護團隊，在新竹縣婦幼館及竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供18歲以上接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗、5歲至11歲兒童BNT及莫德納疫苗、12歲以上Novavax及BNT疫苗，已開放線上預約。

衛生局提醒，18歲以上追加劑皆可接種莫德納次世代雙價疫苗，流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

今年度季節性流感疫苗第一階段對象已於10月1日開打，新竹縣13鄉鎮市衛生所及62家合約醫療持續提供流感疫苗接種服務，符合接種資格的民眾可就近接種，及早獲得保護力。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066

新仁醫院疫苗預約入口網：

https://www.sinren.com.tw/？page_id=5464

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

流感疫苗查詢

https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx？n=54＆s=91290