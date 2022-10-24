胡金全（左）為籌拍電影《華工血淚史》找場景。（國家電影及視聽文化中心提供）

入圍金馬獎最佳紀錄片的《大俠胡金銓》以兩部曲形式上映，繼上周第一部曲〈先知曾經來過〉上映後，第二部曲〈斷腸人在天涯〉也將在本周接力登場，不同於第一部曲如電影教科書般，邀請眾多學者及電影人剖析胡金銓的電影及創作手法，第二部曲則聚焦於胡金銓的電影人生，從他漂泊四方的經歷，到晚年定居美國仍不放棄創作的熱忱，包括未能完成的動畫和意外過世前正要開拍的《華工血淚史》，都邀請到相關工作人員回憶當年點滴。

《大俠胡金銓第一部曲－先知曾經來過》上周上映後口碑不斷，許多觀眾表示，透過本片重新了解到不為所知的台灣電影史，讓人看完以後也想一睹胡金銓導演的歷年經典作品，國家影視聽中心董事長藍祖蔚則大力推薦，《大俠胡金銓》是殿堂級的作品，林靖傑導演耗時4年的拍攝、研究與整理成果大為佩服。

而一般觀眾看完紀錄片，更覺得對胡金銓從陌生到熟悉，有觀眾表示對京劇無感，但看到這部紀錄片，但被常用京劇元素的胡金銓導演感動，而還有國一的學生看完紀錄片後，覺得胡金銓的美學和創造力好厲害，對他的作品非常好奇，想找到他的作品來欣賞。

《大俠胡金銓第二部曲－斷腸人在天涯》談及胡金銓晚年旅居美國，因電影市場和風氣的轉換，多年來一直苦無拍片機會，好友王正方導演也感嘆：「胡金銓曾經名列世界5大導演，但後來卻是沒有任何拍片機會。」當時，他也常為美國報章雜誌畫政治漫畫及插圖賺取生活費。

在幾經波折後，終於有機會在九〇年代啟動他構思數10年的《華工血淚史》，不但邀請到在好萊塢享有盛名的吳宇森導演和張家振擔任本片監製，國際巨星周潤發也確認答應演出本片男主角，正當一切就要步上軌道時，胡金銓導演卻因為返台進行心臟手術失敗，而讓他就此告別人世，準備開拍的電影也因此胎死腹中。

與胡金銓導演情如師徒的鄭佩佩，回憶當時並不是非做不可的手術，但胡金銓覺得能透過手術維持更久更長的體力，顯見他對睽違許久要拍攝的電影野心勃勃，但卻撒手人寰。面對突然的意外，吳宇森說自己和工作人員都哭了，「真的好傷心，因為眼看只要1個月就可以拍了。」