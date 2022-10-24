「第57屆電視金鐘獎」首度將節目（綜藝）、戲劇分為2日舉辦，今（24日）收視率出爐，第二日的戲劇類收視比第一日收視率高出1個百分點，先前曾多次不同意兩者分開舉辦的吳宗憲也向本報分享心情。

吳宗憲稍早得知收視率後坦言「戲劇類的頒獎我真的覺得比較好看⋯⋯」，同時他仍堅持金鐘獎不該分開舉辦，「但是戲劇跟綜藝是不能分開的，互相幫襯會比較好，集中火力讓整個電視金鐘獎強大起來！這才是最重要的！」

本屆金鐘獎由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒總收視人口數約1784萬，其中電視平台典禮及星光共有約554萬不重覆觀眾收看，較去年成長百萬。21日的節目類三立電視無線平均收視為1.46（有線平均收視2.46）、而公視節目類平均收視則是0.8；另22日戲劇類無線收視收視2.50（有線平均收視3.51），公視的戲劇類轉播收視則有1.58；兩日最高收視分別為楊貴媚、温貞菱、林柏宏、施名帥以《阮三个3》奪下「益智及實境節目主持人獎」及22日謝盈萱以《四樓的天堂》封后。