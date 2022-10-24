縣府計畫處長蕭文呈表示，縣長卸任感恩說明會由林明溱自掏腰包處理。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱從7月起，在各地舉辦「卸任感恩說明會」，邀請國民黨籍候選人列席，並贈送泡麵碗等禮品；民進黨縣議員候選人曾琮愷質疑涉及賄選，24日到南投地檢署按鈴申告。縣府則表示，說明會由林明溱自掏腰包，任何人都可以參加，與候選人無關。

曾琮愷表示，林明溱以公費舉辦「卸任感恩說明會」，邀請國民黨籍縣長候選人許淑華、南投市長參選人張嘉哲等人出席，現場多次為候選人高喊「當選」，最後由縣府官員發放高單價的禮物，並有候選人在一旁拉票，恐觸犯《公職人員選舉罷免法》賄選罪，及《公務人員行政中立法》。

曾琮愷指出，卸任感恩說明會形同選舉造勢大會，發放高單價贈品如為妙管家1.3公升時尚泡麵碗，貼有縣府宣導品貼紙，經查網路該泡麵碗售價超過300元，已經超過30元，足以改變選民投票意願。說明會以縣府資源採購禮品、透過縣府官員的手發放、再配合候選人拉票，恐已構成賄選事實。

縣府計畫處長蕭文呈表示，縣長卸任感恩說明會，由縣長林明溱自掏腰包處理，包括餐費、布置費用等，主要目的是向鄉親說明各鄉鎮建設成果，用負責任的態度，交代8年來為地方做了哪些事情，也公開接受民眾的檢驗。

蕭文呈指出，說明會中有做政令宣導，因此由宣導單位在會後發送宣導品，未有與選舉相關的行求或期約，與到場的候選人並無關係，而且，卸任說明會是公開活動，任何人都可以參加，也歡迎各界一起分享。