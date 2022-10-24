臺鹽(1737)2022年第4季將啟動溫室氣體盤查計畫，由董事長吳容輝擔任召集人、總經理陳世輝擔任執行長，召集8個母子事業體全面進行組織型溫室氣體盤查，希望逐年達到減緩與減量的目標。

臺鹽董事長吳容輝指出，政府訂定2050年達成淨零排放目標，臺鹽作為泛公股企業，致力比法規規定提前三年導入組織型溫室氣體盤查以樹立標竿。2022是臺鹽70周年，也是能源創新的關鍵年，這一年我們達成汽電共生、綠電拓展，與現在的溫室氣體盤查三大指標，整合經營方針4+1的發展策略規畫，要母公司事業體和綠能子公司齊心協力，實踐永續願景。

臺鹽召集總公司、通霄精鹽廠、生技保健廠、研發處、生技妝品廠、七股鹽山、進口鹽儲運所，以及臺鹽綠能公司等共8個母子事業體，成立節能減碳暨溫室氣體盤查推行小組。依循ISO 14064-1:2018規範全面進行組織型溫室氣體盤查，希冀逐年達到減緩與減量的目標。

臺鹽溫室氣體盤查啟始會議集結相關單位一級主管與推行成員逾40位踴躍出席，足以證明從上到下全體動員的決心，預計於2023年中出版盤查報告書，並合併揭露於2022年ESG永續報告書。