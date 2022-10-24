7-11所經營的「OPEN POINT生態圈」從超過百件的參賽作品中脫穎而出，創新制度也讓消費者願意一再上門。（7-11提供）

7-11不僅數位創新服務，同時更協助社福團體公益創新，在疫情之下掌握「低接觸捐款」趨勢，領先同業推出「APP線上捐款與訂閱制」服務。（7-11提供）

7-11數位轉型有成，所經營的「OPEN POINT生態圈」近日榮獲全球知名顧問公司IDC（國際數據資訊）舉辦之「2022台灣未來企業大獎」肯定，獲頒「2022年產業生態創新獎」表揚。

「OPEN POINT生態圈」打破產業單一通路會員制模式，以一組會員帳號、共通點數回饋、多通路共享的優勢，深入1500萬會員每日生活圈，創造多元消費體驗，打造「超越顧客期待的生活服務平台」。同時7-11發揮通路影響力，領先零售於疫情之下投入「OPEN POINT APP慈善捐款與訂閱制」公益數位轉型，有意識的將科技系統驅動日常捐款活動，透過定期定額自動捐款功能輕鬆實踐社會公益，打造在地最完整的捐款通路。

IDC（國際數據資訊有限公司）是全球首屈一指的科技諮詢與研究調查機構，日前舉辦「2022台灣未來企業大獎」，7-11所經營的「OPEN POINT生態圈」從超過百件的參賽作品中脫穎而出，獲頒「2022年產業生態創新獎」殊榮。IDC產業生態創新獎主要為表彰企業對應客戶需求創新數位營運模式，獲獎原因為「7-ELEVEN提高用戶對OPEN POINT系統的忠誠度，建立引人注目的累積點數消費方式，會員可以透過跨通路使用OPEN POINT點數。同時，7-11還可以透過點數使用觀察購物偏好，發現新的商機、提供個性化的購物體驗。」

7-ELEVEN精耕數位創新服務，自2015年推出OPEN POINT APP，開啟數位會員的經營之路，累積目前數位會員數已達1500萬。藉由「會員」、「點數」、「支付」三大策略，領先同業開啟OPEN POINT點數可跨集團內外多元生活場景應用，從食、衣、住、行、育樂深入會員每日生活圈，同時串聯icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具消費，會員僅要一組帳號、一個APP就能到將近20個通路、上萬個據點可購物直接折抵點數當現金花，OPEN POINT點數除可折抵現金消費、兌換商品、加價購物、捐贈公益團體，更領先零售推動點數折抵代收項目，創造多元生活服務體驗。2022年OPEN POINT APP更榮登資策會產業情報研究所（MIC）零售電商消費調查報告便利商店APP使用排行NO.1。

7-11不僅數位創新服務，同時更協助社福團體公益創新，在疫情之下掌握「低接觸捐款」趨勢，領先同業推出「APP線上捐款與訂閱制」服務，打造在地最完整的捐款通路。APP線上捐款與訂閱制祭出「數位零接觸」、「易操作介面」、「無時空限制」三大優勢，透過系統數位化協助超過40家社福團體募款數位轉型、增加募款管道，其中「捐款訂閱制」占比突破20％，有效幫助公益團體有穩定的資金資源，收據上傳國稅局也能解決公益社福團體開立收據、捐助者報稅繁複等費時又費力的痛點，讓公益社福團體接受募款與消費者捐款更為省時、安心、便利，打造消費者、公益團體倚賴的O2O公益募款平台。