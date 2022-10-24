新竹市新竹高中今年歡慶創校100周年，校友會及竹中高爾夫聯誼會近日舉辦建校百周年高爾夫球賽，其中參賽者年紀最長的是13屆、高齡80歲的黃培坤，以及仍在學校就讀的77屆、17歲的童翌安，兩人年紀超過1甲子，傳為賽事美談。

新竹高中今年3月起開始辦理「風起竹嶺、百年飛颺」系列活動，校方接續辦理過校友大師論壇等系列活動，並結合愛心園遊會、社團展演、校友演唱會、學術研討、專業五育策展等。

其中，校友會及竹中高爾夫聯誼會，近日特別於新竹縣關西老爺高爾夫球場，舉辦建校百周年高爾夫球賽，其中參賽者年紀最長的是80歲、第13屆畢業的黃培坤，以及仍在學校就讀的17歲、第77屆童翌安，兩人年紀超過1甲子，祖孫級校友同場競技也傳為此次賽事美談。

高爾夫聯誼會長詹尚德及校友會長梁修宗表示，此次以球會友，祖孫輩的學長、學弟能夠在沒有年齡限制下同場競技，是相當難得的，這次總共144位校友參加。

比賽結果前3大獎分別為新竹州立中學大木俊九郎校長獎為第19屆陳建人；辛志平校長獎為A組第21屆彭以豪、B組第35屆陳賢秋；以及李遠哲院長獎為A組23屆曾兆廣、B組74屆廖家呈。