1名女網友日前在某知名海洋館中發現3名國小男童在「觸摸池」中大力抓起狗鯊到空中，接著大力晃動後再摔入水中，影片曝光引發撻伐，該女網友上前勸說，孩童第一次還裝沒聽到繼續嬉鬧，最後女網友怒罵「上面字看不懂嗎？」孩童才離開，她事後氣到PO出影片。

該女網友在Dcard上發文，她日前到某海洋館發現某一區提供近距離接觸海生動物的區域內，有一群約是國小高年級年紀的幼童大聲嘻笑、尖叫，近看發現他們正輪流抓起水池中的「狗鯊」大力搖晃後再丟回水池，濺起的水花噴的到處都是，而該區就有標語寫「請不要用力抓或掐，也不可以抓離水面。」

該女網友見狀上前勸說「哈囉！不要這樣抓他們！上面告示牌有寫喔」，沒想到對方仍繼續玩耍，她則動怒說「上面字看不懂嗎？」對方才離開，她事後相當氣憤，直言「難道觸摸池的小動物生命，就不值得被保護了嗎」；目前已透過Instagram向館方告知，目前對方仍未回應。

其他網友留言「真心覺得觸摸池這個設計很不好，即使是遊客好好的摸，牠們一定還是很害怕，氣味什麼的都完全陌生，而且大部分人手其實蠻髒的」、「氣得咪咪冒冒，虐待動物也太過份」、「這比中山獼猴還猴欸，誰家的不領回去，還欺負可愛魚魚」、「看來下輩子該換他體驗看看被虐待的感覺了」。