定采有限公司董事長黃振業說，目前商辦需求大，他與好友購入舊商場、重新打造商辦空間，且只租不賣。(業者提供)

單一平面最大商辦「STARUP台中國際新創」內部設有健身空間及設備。(林欣儀攝)

室內滑雪學校也進駐商辦「STARUP台中國際新創」，占地約100多坪。(林欣儀攝)

位於台中市西屯區的桂冠歐洲為早期住商合一社區，當時因地下街造街成功，盛極一時，但受消費習慣改變等因素影響，沒落近20年。有感於近年來商辦市場需求大，有業者購入桂冠歐洲舊商場與停車場，斥資打造全台單一平面最大商辦，讓荒廢的舊商場重新出發，目前出租率已近5成。

在市府經發局等單位見證下，全新打造的商辦空間「STARUP台中國際新創」熱鬧開幕，定采有限公司董事長黃振業指出，早年因政府法規規範，台中市興建了不少住商合一的住宅，這些住商合一社區因面臨經營問題，現在幾乎都沒落了，以曾繁榮一時的桂冠歐洲為例，地下商場荒廢、幾乎可形容為社區的毒瘤。

桂冠歐洲社區約有800多戶，黃振業說，過去台中市建築界大量興建住宅，導致商辦出現近20年空窗，直到近幾年政府推動鮭魚返鄉等政策，商辦開始發展，他看準時機、邀約好友購入桂冠歐洲舊有商場及停車場約7200坪空間，重新打造20至300坪大小不同辦公空間，前後花了近6億，且只租不賣。

台中市政府參事郭振益說，台中市近年來吸引許多產業投資，以公司行號來說，今年7月較去年同期增加約9000多間、營利事業登記者增加8000多家，今年7月的民間投資金額也較去年同期多了800多億。

黃振業表示，鮭魚返鄉等政策的帶動，讓台中市商辦空間需求大增，他打造的創新商辦採酒店式管理，43個單位都採獨立空調設計、適合後疫情時期，內部空間還設有健身房、未來將邀咖啡廳進駐，周邊交通便捷，希望打造宛如矽谷氛圍的A級辦公環境、以B級務實租金出租，目前出租率已近5成，進駐業者有7成為網路電商或直播主等，其中還有室內滑雪學校，盼半年內進駐率可達到8成。