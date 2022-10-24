美國總統拜登接受MSNBC節目專訪，針對選民認為他太老、不確定能否再戰2024的疑慮，他說自己「可能明天就暴斃」，希望選民以活力而非年紀來衡量。

美國總統拜登近期接受美媒專訪，當被記者問到自己支持民主黨的阿姨也擔心拜登年紀太大、不確定是否應該再戰2024時，拜登坦承這是「合理」的擔憂，但他回應他有可能明天就生病、猝死，強調自己身體、精神都運作良好，希望民眾以他的活力水準來衡量，而非年紀。

綜合美國媒體AXIOS、路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國微軟國家廣播公司（MSNBC）昨（23）日播映「周日秀」（The Sunday Show）節目的拜登專訪，節目中主持人凱普哈特（Jonathan Capehart）設計一段打給自己的阿姨葛洛莉亞（Aunt Gloria）的橋段，並且告訴拜登，阿姨超愛拜登，2020年總統大選中也投給了他，不過現在如同許多選民一樣，阿姨也因為拜登的年紀，不確定拜登是否應該再戰2024。

拜登即將在11月屆滿80歲，如果再做4年，下一個任期結束時他將高齡86歲。

針對記者提問，拜登坦承這是「合理」的擔憂，「這完全合理。」不過他反問，「我變慢了嗎，我的速度不同了嗎？」他說大家都在開70歲、50歲等老掉牙的笑話，他強調自己「尊重命運」，「我可能明天就生病了，你知道的，我可能明天就暴斃。」，

他認為人們應該以他的「活力標準」來衡量，「我認為人們應該看看、然後說，『他對他在做的事還有同樣熱忱嗎？』」

拜登說，如果人們不認為他還有活力，他們應該鼓勵他不要參選，但那不是他現在的感受，他甚至說，如果是這樣，葛洛莉亞阿姨應該支持其他民主黨人，不過拜登強調：「我很健康，我身體的一切都運作良好，精神也是。」

微軟國家廣播公司上周就先釋出這段專訪中的部分片段，當中拜登也被問到是否再戰2024，他說還沒做出正式決定，但他有意再度參選。

不過當被問到第一夫人吉兒（Jill Biden）是否也支持他爭取連任時，拜登似乎答不出來，現場短暫沉默，《每日郵報》形容他有點「走神」，在主持人催促下才緩緩回答，但仍未直接回答提問，「拜登博士認為那個，我太太認為那個，那個，那個，那個我們，我們在做非常重要的事。」

BIDEN: "It's my intention to run again."



Q: "Dr. Biden is for it?"



BIDEN: *silence*



Q: "Mr. President?"



BIDEN: "Dr. Biden thinks that uh, my wife thinks that uh, that I uh, that, that we're, that we're doing something very important."



🤔 pic.twitter.com/G4GGD32zG2 — RNC Research (@RNCResearch) October 21, 2022

紐約時報/謝納學院（Siena College）7月公布的民調顯示，64%受訪民主黨選民認為民主黨應該提名其他候選人競選2024總統大選，當中33%提到拜登的年紀是主要考量，32%認為和拜登的施政表現有關。