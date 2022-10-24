國民黨高雄市長候選人柯志恩繼930首場大型造勢後，近期勤跑廟口開講，加強陸戰量能，選戰節奏加快。她今（24）日在臉書預告，10月30日下午將在鼓山區大榮高中舉辦「南方響起誓師大會」，預計邀請南台灣縣市長戰將王育敏、謝龍介、蘇清泉、黃敏惠等候選人與會，凝聚南台灣選戰氣勢。

「起風了！民心已經沸騰！」柯志恩表示，這周日10月30日下午3時至5時，將在鼓山大榮高中旁操場舉辦「南方響起誓師大會」，場地不大，並不是大型造勢，只是希望所有想要日子更好的高雄鄉親，再一次，讓人民的心聲，響徹雲霄。

柯志恩指出，當天會有嘉義、台南、高雄跟屏東的連線，希望能帶動選戰氛圍，結合濁水溪以南所有的在野大聯盟，大家一起互相支持，同時讓大家更重視南部的聲音，歡迎大家一起來共襄盛舉。

至於前高雄市長韓國瑜是否現身？柯志恩近日透露，最快11月初柯韓合體。柯志恩也以競選號碼3號號召支持者到場，「一起3（搧）出人民真實的聲音、3出高雄鄉親的好日子！」、「為我們的下一代，3出一個美好的未來，3出屬於高雄人民的奇蹟」。

1030「南方響起誓師大會」消息一出後，近日有柯粉PO文說「自主性來勘查場地」，並附上多張現場正在整地照片，熱血期待參與活動。柯志恩則在臉書說，「拜託大家，一個拉一個，突破封鎖，幫忙把1030的活動宣傳出去，讓更多人知道」。