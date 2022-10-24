吳敏濟今天邀請高鐵、環保局與外埔區公所到場會勘。（市議員吳敏濟提供）

吳敏濟要求環保局立即做密集噪音檢測，是否超過標準70分貝。（市議員吳敏濟提供）

外埔區六分里水頭路與水頭一路交叉口附近居民，長期飽受高鐵列車經過發出的噪音與震動干擾，嚴重影響生活日夜難安，居民連署向市議員吳敏濟陳情；24日邀高鐵、環保局與外埔區公所到長會勘，吳敏濟要求環保局立即做密集噪音檢測尋求改善。高鐵公司說，將依據環保局檢測資料作改善計畫。

吳敏濟說，高鐵於2207年通車，大甲、外埔沿線多處未設隔音牆，高速列車經過噪音與震動讓兩側居民寢食難安，他接獲民眾連署陳情，今天邀環保局與高鐵公司到六分里水頭路現場會勘；環保局當場檢測噪音，測出最高76分貝明顯吳敏濟要求環保局立即做密集噪音檢測尋求改善。，要求高鐵儘速設置隔音牆以維護市民居住品質。

外埔區水頭路北側廟宇玉仙宮主許添丁指出，高鐵列車聲音很吵，尤其晚上小孩都會被嚇哭，10幾年前就有向民代陳情，但都沒有下文，得到的回覆是高鐵剛興建沒有經費可作隔音牆；歷經多年大家連署向吳敏濟陳情，因高鐵在西側已設有隔音牆，希望東側也能設置。

附近住戶陳茂斌表示，高鐵噪音已存在10多年，因無法改善，久了民眾就麻痺了，但客人來時都會被嚇到，驚呼附近居民怎能忍受這樣的生活環境，應要求高鐵在賺錢時，不應犧牲民眾住的品質，即連署向吳敏濟陳情，為民喉舌向高鐵爭取儘速設置隔音牆。

環保局副局長商文麟說，環保局以噪音計現場測量，初步測得北上最大為70分貝，南下最大為76分貝，後續將會依照陳情民眾建議，分別在玉仙宮與陳茂斌鄰居家樓頂，連續監測24小時作為依據；結果如超標將要求高鐵針對受影響地區提出改善計畫，減少列車對居民的干擾。

高鐵公司專員張芸萱表示，將依據環保局檢測資料作改善計畫。