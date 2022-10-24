李聖傑新歌唱出生命中可能面臨的遺憾。（華納音樂提供）

李聖傑相隔8年推出新專輯《Face II 真‧裏》，第二波主打單曲〈最美的遺憾〉，真摯唱出每個人生命中可能面臨的遺憾，無論愛情、親情，甚或友情，歌詞讓李聖傑充滿感觸，笑說自己第一次聽到這首歌時，還得全程憋住淚水。他想起人生至今最深刻的遺憾，就是來不及見奶奶最後一面，語重心長地說：「很多事沒有早知道，我們都要隨時把握身邊所愛的人。」

〈最美的遺憾〉回歸李聖傑最經典的情歌本位，邀請曾聯手打造〈痴心絕對〉的編曲陳飛午再次合作，李聖傑深刻且撕心地唱出因現實因素而無法繼續的感情，過往那些美好的回憶，都成為最美的遺憾；錄製這首歌時，原預計只是Demo，沒想到卻錄了整整8小時，過程中李聖傑強忍身體不適，硬撐病體完成工作，沒想到聲音聽起來意外符合這首歌的意境，因此決定不再重錄，保留當時的聲音成為最終版本。

MV由李聖傑與導演共同發想劇本，有感於疫情時代造成許多人被迫分隔兩地，MV劇情描述一位從海外飛回台北的女子，在隔離中一點一滴的累積巨大的思念，直到解除隔離的那一天，她終於能到思念的人與對方「相聚」，可惜的是她再也無法真實的擁抱對方。

李聖傑對故事也充滿感觸，透露自己曾在深夜接到父親來電，表示奶奶在加護病房即將嚥下最後一口氣，但當時人在外地的他無法立刻趕到現場見奶奶最後一面，當時無奈心情至今歷歷在目，李聖傑感嘆：「遺憾好像每天都在發生，我只能用自已的音樂還有經驗，告訴大家不要忘了及時對愛的人說愛。」MV已於「李聖傑 Sam Lee」YouTube官方頻道上線。