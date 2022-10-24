民進黨桃園市長候選人鄭運鵬上周抽號次後自詡當桃園人靠山，無黨桃園市長候選人鄭寶清24日細數鄭運鵬的「十大罪狀」，包括挺《數位中介法》封殺言論自由、網軍家庭砍殺異己的雙標惡行、剽竊他人鐵路地下化政績攬功自誇、經商大賺人民幣又喊要抗中保台的雙面人、懶惰成性不認真問政又疏於經營選區等，怒批根本不配當桃園人靠山。

鄭寶清細數鄭運鵬的「十大罪狀」，第一「力挺林智堅抄襲硬拗到底」沒有是非對錯道德價值觀，人格品性有嚴重瑕疵，沈淪墮落。第二「縱容鄭文燦論文涉嫌抄襲、造假、找中國寫手代寫」沆瀣一氣，淪為詐騙集團共犯。第三「欺世盜名黑白講」對鄭文燦的公共工程狀況百出弊端輕描淡寫，表明只是廠商的小錯誤。

第四「挺數位中介法封殺言論自由」捍衛民主、自由、人權與法治的假面具被拆穿，出賣靈魂。第五「網軍家庭砍殺異己的雙標惡行」親哥哥鄭經鴻散布假消息當側翼網軍，鄭運鵬卻說是言論自由。

第六「剽竊他人鐵路地下化政績攬功自誇」明明是鄭寶清積極爭取桃園鐵路地下化，卻割稻剽竊。第七「剽竊陳根德國道橋下涵洞拓寬工程政績」詐騙選民的政治剽客，等同抄襲他人政績恬不知恥。第八「中國經商大賺人民幣又喊要抗中保台的雙面人」到中國經營媒體、通信公司，屬於特許特權。

第九「鄭文燦更上層樓參選總統馬前卒」刻意漠視桃園選戰牽動總統大選，幫鄭文燦封殺賴清德參選。第十「懶惰成性不認真問政又疏於經營選區」桃園立委任內第一屆住在台北，第二屆住非選區的豪宅。鄭寶清怒斥鄭運鵬的「十大罪狀」，反問：「如何當桃園人靠山呢？」