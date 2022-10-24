金馬影后陳淑芳已有83歲，戲齡超過60年的她，被暱稱為「國民阿嬤」，直到今年連拍攝緊湊的八點檔《一家團圓》都軋一角，常給人健康、有活力的形象，哪料今(24日)在臉書透露，身體出了點小狀況，就醫後才知道是心律不整，心跳一度停止14秒，消息曝光後，粉絲無不憂心不已，目前她正在調養身體。

陳淑芳今(24日)在臉書證實，她前一陣子健康檢查時，發現身體出狀況，根據《三立新聞網》報導，她透露就醫後，診斷出心律不整，「有一次偵測到我晚上睡覺，心跳停止14秒，醫生叫我休息到年底」，強調若熬夜會更糟糕，由於電話被家人收起來，已2個月未跟朋友聯絡，等於是失聯狀態，直到昨日登上購物台，才要求弟媳把手機給她。陳淑芳也透露，實際上身體未完全復原，必須躺著休養，但仍可接坐著聊天、不熬夜的工作，畢竟她仍有經濟的需求，其他工作則先暫緩。

隨後陳淑芳也曬出上購物台的近照，可見她穿著一件白色旗袍，簡單化淡妝後，臉部擁有紅潤好氣色，手裡似乎還捧著一杯飲品，很有精神地摀著臉大笑。陳淑芳在貼文中透露，這是她昨晚工作的樣子，非常健康有活力，並表示自己經過休養，已經出院返家休養，盼大家不要擔心。

陳淑芳在臉書向大家報平安，身體正在休養中。(圖/陳淑芳 FB)

陳淑芳受訪曾說，已看淡生死且討厭藥水味，因此從未做過健康檢查，首次進醫院是去探望媽媽，感嘆：「今天睡覺，明天眼睛有沒有張開都不知道」。因為，她認為死亡是人類的必經之路何需畏懼，但一定要走得漂亮。除此之外，她也提及身邊許多好友紛紛離世，但認為無需去告別式，在家默默祝福即可。