不少人會靠購物來抒發壓力，但若毫無節制，不僅難以存錢，還有可能變成月光族。《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬虎、雞、豬、猴者揮金如土，常常為了享受生活而將手中的錢花光，完全沒有節省的意識，因此很難留住錢財。

▍生肖虎

生肖虎性格成熟、踏實能幹，然而用錢方面卻是揮金如土，完全沒意識到節省的重要性，他們享受生活，買東西更追求高品質，因此幾乎每個月都把收入花到所剩無幾，容易變成月光族。

▍生肖雞

生肖雞年少時財運不是很好，得靠辛勤勞動才能換來錢財，但即便如此他們仍然花錢如流水，沒有節省的意識，甚至寧可自己吃不飽，也要把錢花在穿衣打扮上，把錢花完也不會有負罪感，反正開心就好。

▍生肖豬

生肖豬雖然性格比較懶散，但很會享受生活，過好當下，因此自然不會在用錢上給自己太多的限制，而且他們對新奇事物總是抱持著高度的好奇心，所以即使已經買過類似的東西，下次逛街再看到他們還是有可能掏腰包買回去。

▍生肖猴

生肖猴精於算計，且很有生意頭腦，所以賺錢對他們來說根本就是小菜一碟，雖然他們不會疲於賺錢，但卻非常享受花錢的樂趣，認為有錢就花，沒錢再賺，這樣的生活既開心又暢快，因此他們大多都存不了錢。