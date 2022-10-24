10月16日尼莎颱風豪大雨釀台北市災情，陳時中競選總部今天批評柯市府SOP失靈，導致台北市水門外有民眾車輛泡水，甚至還有12位民眾受困水門外，要求市長柯文哲對台北市民道歉，並針對因市府疏失造成泡水車車主們的損失，擬定相關補償規定盡快補償。

陳時中競選總部今天由發言人羅浚晅、林聿禪、台北市議員江志銘、簡舒培、陳賢蔚共同召開記者會。簡舒培表示，台北市整個SOP在柯P的管理之下，完全掉漆，「請問導致五十多輛車泡水、12個人受困水門外，就是柯文哲的SOP嗎？」

她呼籲柯文哲的管理學要立即修正。台北市民因為台北市政府的疏失，市府只告知民眾水門只出不進，沒有讓民眾預知到何時關水門，造成民眾財產損失。台北市政府都可以用災準金、第二預備金去辦城市博覽會，是不是也應該要用災害準備金來補場台北市民泡水車的損失？

江志銘出示一張10月16日當天，台北市發言人陳智菡正在度假唱歌的照片表示，台北市發生災害的第一時間，柯文哲告訴大家，國民要自己負責，發言人也告訴大家有隨時掌握，但是這張照片顯示，當風災發生的時候，看到發言人還在度假、歡唱，他認為這樣的發言人已經不適格，必須公開道歉，並辭去市府相關職務。

他說，上周末氣象局發布台北市可能發生豪大雨，柯文哲取消所有外縣市輔選行程，留在台北待命，顯示出議員的監督是有效的。

江志銘指出，資料顯示這次事件市府有疏失，雖然北市府有發布簡訊通知車主要移車，但是移車時間只有5分鐘，這完全是市政府的疏失，有錯就要改、不對就要道歉，應該就相關水門關閉作業立即檢討，也要針對因市府疏失造成泡水車車主們的損失，擬定相關補償規定盡快補償。

陳賢蔚表示，尼莎颱風造成很多民眾車輛泡水，甚至有民眾在水門外涉水試圖離開水門、擔心自己性命安危，還有里長在土石流勘災躲過一節的同時，台北市長在外縣市輔選、副市長在家裡、發言人在度假。他要強烈譴責台北市政府，並要求市府該賠就賠、該承擔就承擔。