港股遭遇黑色星期一！恒指24日早盤開低1.95％，隨後跌幅擴大。截至午間收盤，恒生指數狂洩809.48點，跌4.99％，午盤收報15,401.64點；國企指數跌5.63％，報5,206.96點。紅籌指數跌3.95％，報3,176.65點。恒生科技指數跌6.66％。

對於港股遭遇黑色星期一，綜合陸媒報導，市場分析有以下幾點因素：一，剛剛閉幕的中共二十大，並未公布有關於疫情鬆綁以及支持房地產的相關政策。二，共青團的「團派」被掃地出門，習派完全掌權，市場擔憂或將上演更進一步的派系清洗。

三，在李克強等團派人馬未「入常」的背景下，市場解讀未來政治恐重於經濟。四，二十大提出共同富裕新招「財富累積制度」，未來企業可能朝向國有化發展，稅制亦可能出現重大調整，不利資本市場。五，美國恐將推出新一輪包括針對AI以及伺服器等限制政策。

港股24日相對抗跌的有生物醫藥類股。其中，永泰生物漲10.61％，健世科技漲5.58％，康希諾生物漲2.95％。

另在個股方面，長城汽車漲3.04％。公告顯示，2022前三季該公司實現營業收入人民幣（下同）994.8億元，年增長9.56％，淨利潤81.6億元，年增65.03％。