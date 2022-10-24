南韓知名兄妹組合「樂童音樂家」（AKMU）出道多年，獨創歌曲深受粉絲喜愛。豈料，哥哥李燦赫日前傳出和女團fromis_9成員李賽綸戀愛長達1年的消息，掀起熱議。不過風波尚未平息，李燦赫發行新專輯回歸歌壇後的詭異行徑，於論壇上再掀波瀾。

李燦赫這次帶著新專輯回歸歌壇，獨特作風於網上再次引發討論。日前，他在打歌時對於提問沉默以對，讓主持人南潤壽、美延在處於尷尬氛圍中，不得不草草結束採訪。隨後，在舞台上整場背對觀眾演唱歌曲，雖然可見他的背影搖頭晃腦的沉浸在歌曲之中，但觀眾卻看得雲裡霧裡，不知他想表達何種情感。

在昨（23）日的音樂節目《人氣歌謠》中，李燦赫又再次帶來創新的表演方式。只見舞台上李燦赫與理髮師一同登場，理髮師在為他圍上印有專輯名「ERROR」的布後，便拿出理髮器開始幫他理髮。隨著音樂的進行，一片片頭髮掉落在地上，而當音樂結束後，李燦赫也將剃下來的頭髮分送給現場粉絲，讓觀眾們摸不著頭緒，批評「讓主持人太尷尬了」、「這演出方式會讓人忽略歌曲本身。」

李燦赫在舞台上剃頭。（圖／翻攝自YouTube頻道《스브스케이팝 X INKIGAYO》

原來，這些表演都是屬於專輯概念「如果生命的最後一刻臨近，還會有遺憾嗎」中的一部份。據韓媒報導，日前李燦赫表示他想在表演中打破常規，因此大膽嘗試充滿哲學風格的演出方式。此外，對於網路上李燦赫舞台效果的負面批評，也有網友們出面緩頰，表示「是很特殊的表演方式阿，會被罵是因為之前的緋聞吧」、「很前衛，像個真正的藝術家」、「感謝帶來這麼獨特的舞台」、「真的太酷了」、「我覺得很神奇的是李燦赫會在期待負面反應的同時不斷嘗試這些新事物。」