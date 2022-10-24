「南投國姓搶成功」系列活動於28日至30日接續展開，國姓鄉公所24日在國姓護國宮舉行宣傳記者會。（楊靜茹攝）

「南投國姓搶成功」結合11月客庄平安收冬戲，舉辦踩街嘉年華，祈禱疫情退散、各行各業豐收。（楊靜茹攝）

「南投國姓搶成功」24日在國姓護國宮舉行活動宣傳記者會。（楊靜茹攝）

「南投國姓搶成功」系列活動在921地震後、2001年開辦至今，去年因本土新冠肺炎疫情首度停辦，今年恢復舉辦，今天在國姓護國宮舉行活動宣傳記者會，國姓鄉長丘埔生說，國姓搶成功最受各界歡迎的「推戰船競賽」，冠軍獎金4萬元，還結合平安收冬祈福的「酬神戲」舉辦踩街嘉年華，祈禱疫情退散、各行各業豐收。

丘埔生表示，921重建過程中，為了振奮人心舉行「搶成功」，並結合11月客庄平安收冬戲，邀集宮寺廟舉辦聯合祭典，告慰震罹難先民，提醒後人勿忘前人憑著堅忍的毅力重建家園，及年終慶豐收的喜悅，不僅展現客家族群堅毅、團結精神，也顯現客庄好客與族群和諧。

「南投國姓搶成功」系列活動於28日至30日接續展開。28日為國小、國中組及鄉內組推船競賽；結合平安收冬祈福的「酬神戲」，29日上午宮廟陣頭及學校團體等踩街嘉年華熱鬧登場，下午展開女子組推船預、複賽及公所組推戰船友誼賽。

29日晚間進行「客家成功晚會」，表揚鄉內推展客語有貢獻鄉親，並邀請客家樂團小仰角樂團、俠客樂團、紅如樂團及欒克勇等表演，展現客家人在音樂舞蹈的創作，幸運觀眾可獲得PHILIPS 70吋電視、烤箱及咖啡機等多項大獎。

30日上午「2022國姓來尞客家流行歌曲」進行青少年、社會組的比賽；而下午「推戰船競賽」社會男子組決賽壓軸登場，男子組爭搶冠軍獎金4萬元，參賽及觀賽民眾都熱血沸騰。