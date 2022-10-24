傳統社會對女性的期待多是溫柔嫻雅，但隨著兩性平權意識高漲，女性也可以擁有突出的能力和性格，並受到肯定與欣賞。《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、水瓶女、摩羯女即使不溫柔照樣惹人愛，因他們的與眾不同和大方開朗，吸引眾多男性的目光。

▍獅子女

獅子女自帶女王光環，招桃花是靠著大方開朗的個性，獅子女雖然不是溫柔型的，但待人真誠不做作，在很多男人心中，那是非常可愛有魅力的。

▍水瓶女

水瓶女最惹人愛的地方在於與眾不同，她的可愛之處就是不會跟著大家的流行，雖然溫柔是女生的一大魅力，但水瓶女偏偏沒有或根本就不想有，水瓶女只想做自己，魅力不會因此被淹沒在人群中，反倒因為不平淡讓男人趨之若鶩。

▍摩羯女

摩羯女溫和但不溫柔，她們好強，有很多的堅持，在柔情似水部分容易輸給別人，摩羯女對人不會太順從、體貼，雖然會為人著想，但會用比較理性的態度表達，然後用實際的行動支持，給人可靠的感覺，而這也是摩羯女吸引男生喜愛的地方。