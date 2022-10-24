國民黨立委、台北市長候選人蔣萬安緊追疫苗採購議題，多位民進黨立委今在立法院社福衛環委員會群起攻訐，認為蔣萬安違反保密規定，提案要求重啟疫苗調閱小組。蔣萬安今天下午批評立法權已凌駕司法，民進黨多數暴力、圍剿他一個，自己無所畏懼、不會低頭。

蔣萬安日前「默寫」公布「BNT與衛福部互相保密協議」內容，指稱法院、政府機關、監管單位有需求，可排除在保密限制之外，多位民進黨立委今提案稱蔣萬安涉嫌違法抄錄合約內容，並片面公布、斷章取義，要求重啟疫苗調閱小組。

蔣萬安稍早在立法院衛環委員會議事耽擱，下午以視訊接受直播《新聞不芹菜》節目專訪。蔣萬安還原說，民進黨提了一個案子，說他違法揭露在疫苗採購合約保密協議裡面一些除外條款，有些情況不受保密限制，因此進行一些攻防。

蔣萬安認為，立法院基本上是監督行政部門，調閱小組也是針對疫苗調閱整個過程，如看採購合約、往來書信，查看當中是否有弊端，代表人民監督政府，結果民進黨居然針對在野黨的個別委員，也就是他自己，稱要調查蔣萬安，要認定他是違法。

蔣萬安說，立法權已經凌駕司法了，是否違法，可以去提告、可以把他送去委員會，由法院或紀律委員會調查，絕對不能透過因為你在立法院的人數多數、人數暴力，就通過一個提案，就針對在野黨的委員，他直言民進黨當然是要政治操作，大家看得很清楚。

蔣萬安強調，民進黨所有委員利用專案報告，在立法院場域圍剿他一個，「我無所畏懼，我也不會低頭，但是我會堅定的捍衛民眾知的權利」，這是他身為立法委員的職責所在，會持續到底，要求衛福部政府公開所有當時審查EUA、跟高端簽約等過程。

蔣萬安舉例，包括高端價格、審查過程，當時國民黨提出的質疑現在也都成真，到頭來是一場空，日本只認定國際疫苗，打高端民眾要自費3500元做PCR，民進黨補救方法是讓這些民眾補打3劑國際疫苗，但是這不是補打這是重打，打了高端的民眾基本上跟沒打一樣。

他質疑，衛福部怎麼給高端EUA，沒有做三期實驗就緊急給EUA，國民黨不斷質詢、提案、記者會，衛福部都避重就輕、不願回答，現在證明質疑都是成真，當然要檢視整個過程，台灣EUA審查沒有錄影，美國都是全程直播，怒批「為什麼要黑箱！」

蔣萬安表示，今天上午在立法院一直在對提案討論攻防，後來民進黨撤案，民進黨也很清楚因為這個案子太荒謬，他強調，不管民進黨在立法院藉由多數暴力針對他，他會堅定捍衛民眾知的權利。

主持人黃光芹詢問為什麼撤案的轉折？蔣萬安說，自己剛剛趕到節目，不知道後來的協商過程，前面很多委員從法理上、立法權司法權討論。

蔣萬安說，民進黨從中央政府，衛福部官員、指揮中心到民進黨整個黨團包括總召柯建銘剛也跑來衛環委員會來監督，他開嗆「你要圍剿我、你要圍攻我沒有關係，但是人民知的權力絕對不能踐踏我會捍衛到底，他們要多數暴力也可以，這足以證明DPP民進黨在立法院是多麼的橫行霸道」。