九合一倒數32天誰最穩？台北市長這些民調曝玄機(製圖/陳友齡)

距離年底投票日期僅剩32天的時間，其中台北市長之戰共有12人參選，又以藍白綠「三腳督」最競爭。而近期不少民調陸續公布，結果卻未盡相同，《中時新聞網》大致整理相關數據後發現，整體而言，蔣萬安在多次民調中似較居優勢，但黃珊珊、陳時中也仍持續追趕，讓此一「三腳督」之爭仍然緊張。

《中時新聞網》整理出本月數家媒體所做的台北市長最新民調，可看出有些結果差很大。

★10/24公布：《中廣．蓋洛普徵信股份有限公司》

北市12位候選人中支持度前3名，分別是國民黨蔣萬安29.67%、民進黨陳時中22.13%、無黨籍黃珊珊17.42%。

★10/7公布：《ETtoday新聞雲》

蔣萬安支持度39.6%，陳時中支持度27.0%，黃珊珊支持度23.3%，其他9位候選人合計共1.2%。

★10/3公布：《TVBS》

蔣萬安支持度40%，黃珊珊支持度23%，陳時中支持度22%。

此外，被視為立場親綠的《三立新聞》本月委託民調結果顯示，陳時中以支持度28.8%暫居第一、蔣萬安26.9%、黃珊珊則為20%；《自由時報》9月的民調顯示，陳時中30.13%、蔣萬安22.92%、黃珊珊20.52%。