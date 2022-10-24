為培育未來高科技菁英，由新竹市政府攜手清華大學與陽明交通大學合辦，恩智浦半導體(NXP)、文曄(3036)以及多家企業共同參與的「2022新竹X梅竹黑客松」競賽順利落幕，吸引近250人共54組來自全國大專院校橫跨多個校系青年學子參與。值得一提的是，本次恩智浦、文曄首度以合作企業身分參與，擔任企業命題「黑客組」，盼藉此激發更多學子的無限創意。

本屆「2022 新竹X梅竹黑客松」競賽，恩智浦首度以合作企業身分參與，攜手合作夥伴文曄參與由企業命題的「黑客組」，以「永續發展X智慧城市與智慧家庭聯網」為題，廣邀全台優秀學子參與，透過運用領先業界的恩智浦最新技術與開發工具，包含i.MX RT1060EVK開發板與IW416 Wi-Fi 模組，結合無限創意以及自身的軟硬體功力，以永續發展為主題，實作出智慧家電或智慧城市的應用。

文曄董事長鄭文宗表示，做為電子元件到終端產品的推手，結合恩智浦原廠、文曄通路夥伴、清華及陽明交大學術界的合作，基於永續發展的理念，激勵下一代的年青創新者，提升資訊與科技的交流，推動更智慧便捷的世界。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示，創新是深植恩智浦企業文化的核心DNA，其中人才培育是最重要的一環。今年首度參與「2022新竹X梅竹黑客松」活動，透過永續發展的競賽題目，我們看到參賽學生們妥善運用企業資源並發揮潛力、突破自我，體現創新創意的黑客精神。恩智浦未來將持續參與類似競賽，為厚植台灣優秀菁英，促進台灣高科技產業發展盡份心力。

「梅竹黑客松Meichu Hackathon」是由國立陽明交通大學以及國立清華大學學生發起的全國大型競賽，每年定期舉辦，持續推動資訊與科技的交流。「黑客松」(Hackathon)為Hack+ Marathon的組合字，希望發揮梅竹精神、黑客精神、創業家精神。在強調與病毒共存、恢復正常生活的後疫情時代，梅竹黑客松亦持續推動資訊與科技的交流，希冀能夠促進跨領域的合作。