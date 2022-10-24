娛樂圈的女明星競爭激烈，有時得要靠著身體才能搏版面，曾在媒體工作的名嘴楊皓如，在綜藝節目上爆料十多年前，週刊敲了一位「選美小姐出道」的藝人專訪，原本計畫去海邊拍照，卻一直被打回票，猜測該女星想走陽光路線，卻因為選美頭銜「有使命在」，所以不想被拍得太豪放。

楊皓如透露，週刊最後包了一家飯店的游泳池拍攝，「也沒特別要求泳衣要很露，沒想到她自己帶來的全都是很小、很小（件）的三點式比基尼！拍一拍她還自己說，這個飯店游泳池有水柱耶！攝影大哥～畫面如果要好看一點，水柱要不要打開來？」

聽到這個建議，楊皓如與其他工作人員覺得很奇怪，這個選美小姐事前那麼難搞，到現場配合度卻很高，不過在場的記者、攝影倒是覺得選美小姐很敬業，楊皓如繼續透露，選美小姐就這麼穿著三點式比基尼，在水柱下面擺出各種撩人姿勢，「不曉得為什麼，比基尼就解開了！胸部就跳出來了，露點了！」

儘管旁人急著提醒，但不知道是否是因為水柱聲太大，女星像沒事一樣繼續擺拍，等到一陣子之後，經紀人才過去說比基尼掉了，但女星也沒有很慌張，鎮定地綁好肩帶。訪問結束後，周刊決定還是把照片刊出，但專訪的內容就中規中矩，本以為會被經紀人痛罵，結果是打來道謝，完全沒有怪罪，讓楊皓如大喊這波操作「根本故意的！」