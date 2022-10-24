台灣設計展23日晚間精彩落幕，為了紀念此次設計展的創舉，在晚間11時最後一場的設計擎天光之展演上，安排了謝幕倒數，更在LED上露出「Kaohsiung a city with beauty and greatness」的字樣。高雄市政府公布展期的觀展人次突破600萬人，創下歷年台灣設計展的人潮數目。

「台灣設計展在高雄」不僅有萬坪主展場10大展覽，還有擴及城市各區包含歷史場館、野營市集、講座導覽、體驗展演等近千場周邊響應活動，實踐將「設計」導入「日常生活」。

高雄市長陳其邁表示，高雄舉辦國家級的大型活動，為高雄帶來許多觀光契機與城市能見度，市府團隊繼台灣燈會後再接再厲，在大家的努力之下，高雄持續往成為一座更美麗而偉大的城市邁進，也感謝600萬登島民眾為高雄的努力作見證。

副市長史哲表示，高雄以「台灣設計設計台灣」串聯「台灣文博會」和「台灣設計展」2大文化盛事，3個多月來，從「台灣IP．高雄原創」LINE貼圖明星在愛河灣與大家打招呼，到「文博遶境」豐富的遊程帶領民眾走讀城市，歷經史上最受歡迎文博會與台灣設計展，讓大家感受城市的文化底蘊。

文化局長王文翠表示，雖然設計中島告一個段落，但大受好評的5處城市展區，以設計導入歷史建築的原愛國婦人會館、紅磚街屋、中都唐榮磚窯廠＆紅磚事務所、雄鎮北門、北號誌樓，都將延續展出到明年的2月28日，讓民眾得以探訪高雄文史重要據點，可以欣賞當代設計、感受建築美學、回望過往點滴。