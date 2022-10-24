台灣土地開發股份有限公司爆發財務危機，陸續資遣84名員工，積欠約4400萬的薪資及資遣費等，至今未依法給付，台開員工自救會約20人，24日前往立法院陳情，並將陳情書遞交給立法委員李德維，並摔破碗盤，以行動劇表達抗議，警方派員到場維持秩序。

台開員工自救會一路敲打著鍋碗瓢盆發出巨響，就是希望凸顯出心中對台開董事長邱于芸的怒吼，並指出，邱于芸陸續在6到7月份之間完成私募案，進帳將近7億元，但被資遣的84名員工，卻遲遲未領到今年度2、3月份的薪水、資遣費及代墊款，總額約4400萬，原本台開公司與員工間在勞動機構調解程序中已調解成立，約定3月底要給付，但到現在還未給付。

台開員工自救會強調，之前有遭資遣員工寄陳情書，給相關單位及數位台開的大股東，台北市勞動局也數度發函要求台開公司發放積欠薪資，而大股東慧洋海運藍俊昇董事長在完成私募繳款後，也從來沒有向前台開員工表示會要求公司發放積欠的薪資、資遣費及其他費用。

前員工更指出，台開董事長邱于芸和董事與經理人幹部，如果每個月都如期領到薪水，而公司郤要積欠這些曾經在台開服務10幾年以上的老員工薪水及資遣費等。活動動遊主持人蕭鈺豈發言並遞交陳情書後結束。