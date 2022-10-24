方文山（中）邀Darren（左）與黃俊郎參展。（方道文山流創意公司提供）

方文山近年醉心於打造潮流公仔品牌「龐克貓」，去年以詞作〈青花瓷〉為名，推出品牌「具汝窯色調之青花瓷」公仔，結合插畫家可樂王推聯名款；今年再邀藝術家洪易共同打造全新龐克貓聯名款，同時將替周杰倫所寫中國風詞作〈紅顏如霜〉變身潮流公仔、推出專屬潮流款公仔，首度在《ART TAIPEI- 2022台北國際藝術博覽會》登場，當天也正是〈紅顏如霜〉MV發布日，同日發布「龐克貓-紅顏如霜」周杰倫x方文山聯名款，並邀請音樂圈好友黃俊郎、小馬、Darren.C邱凱偉參一咖，方文山提供「素模公仔」讓藝人好友發揮創意自行著色。

周杰倫今年發行《最偉大的作品》專輯中，〈紅顏如霜〉就是2人再度合作的中國風之作，方文山提到設計理念：「這次在《台北藝術博覽會》上展售的紅顏如霜潮流公仔，是想表達創作者應同時具備兩種人格特質，一是熱情，二是冷靜；因此它的外型為帶有淡青色澤之霜白色，代表著創作技術面上所需的冷靜。」

他戲稱「紅顏如霜」潮流公仔具有人格分裂的傾向，也覺得創作確實需要理性與感性並存。問他對於周杰倫的人格特質看法時，方文山直言：「周同學有沒有多重人格特質？從他的多元曲風來看，創作時應該也有很多並存的情感特質，才能有如此多元的音樂風格。」言下之意也認同周董多樣的人格特質，就是創作的一種養分。

他此次參展《ART TAIPEI- 2022台北國際藝術博覽會》，首日邀「南拳媽媽」彈頭等幾位好友參觀，同為周杰倫作詞人之一的好友黃俊郎在《路易莎咖啡》個展，隨後再一同到《台北藝術博覽會》現場，參觀藝人朋友創意著色，其中Darren.C邱凱偉創作的「龐克貓×DARREN.C- Evolving Punkee」公仔，以全黑色為基底展現摩登潮流感。而黃俊郎則以彩色抽象壓克力畫著墨「龐克貓×黃俊郎-事件．失焦」公仔，顯露出色彩藝術的想像；小馬倪子鈞將「龐克貓×小馬-META龐克貓」的公仔則帶些天馬行空感，以及象徵META的電路板圖案來塗鴉創作。

值得一提的是，「紅顏如霜」潮流公仔初次亮相的首日，周董雖人沒到現場，但也以最新MV〈紅顏如霜〉在YT全球首播響應，周董MV一上線，短短2日內即有近千萬點閱，方文山打鐵趁熱推出「龐克貓-紅顏如霜」潮流公仔，在《台北藝術博覽會》上吸睛度破表。《台北藝術博覽會》從20至24日共展出5天。