國民黨立院黨團今開記者會，質疑民進黨正國會透過媒體放話，稱只要民進黨新北市長候選人林佳龍在新北市長選舉票數選得不錯，落選後將有機會接任閣揆，還揭露當初林佳龍最後棄選台北市長，改選新北市長的內幕和交換條件說。國民黨團質疑涉嫌違反《選罷法》，有搓圓仔湯之嫌。

新北市議員江怡臻表示，民進黨正國會人士向媒體透露，現在代表民進黨參選新北市長林佳龍，如果選得不錯而落選，有將機會入閣。江怡臻指出，在後蔡英文時代，似乎看到蔡英文總統已經提前跛腳，這是內鬥開始？先是林智堅在桃園選不下去換人，不然就是形勢大壞，例如民進黨台北市長參選人陳時中和林佳龍。

江怡臻表示，且正國會放話時機是在行政院長蘇貞昌確診後第二天，形同逼宮，且早在今年6月，林佳龍被勸進選新北市，就有某媒體獨家披露，民進黨高層用條件交換林佳龍不選台北市長，改選新北市，因此請問林佳龍，你該如何駁斥這樣的報導？林佳龍必須對外說清楚。

首席副書記長謝衣鳯質疑，是不是當初民進黨在黨內提名時，就已經提出條件說？勸服了林佳龍改選新北市長？謝衣鳯敬告林佳龍和民進黨高層，根據《公職人員選罷法》第97條(搓圓仔湯條款)規定：「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者……」林佳龍為什麼會放棄台北市而到新北市參選市長？民進黨掌握所有政府官員職務任用權，是不是利用職務作為提名交換條件？

國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨中央和林佳龍應該出來向國人說清楚，到底有沒有違反《公職人員選罷法》相關規定？呼籲民進黨和林佳龍，盡速對外說清楚。