「宏展農業行銷科技有限公司」不再只是生產農產品，進階走向農企業，透過農產加值及行銷，朝苦瓜加工發展，甚至與食品大廠合作等等。（呂妍庭攝）

「宏展農業行銷科技有限公司」與食品大廠合作，把苦瓜包進水餃裡， 嘉義縣長翁章梁親自品嘗大煎餃。（呂妍庭攝）

「互蕙有限公司」為總鋪師2代經營，因應疫情求新求變，投入私房料理冷凍調理包研發。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「稻浪泥染文創工作室」注入環保理念，研發在地土壤染布技術，成品獨特。（呂妍庭攝）

「稻浪泥染文創工作室」注入環保理念，研發在地土壤染布技術，成品獨特。（呂妍庭攝）

嘉義縣勞工暨青年發展處舉辦首屆「青年創新創業獎勵補助計畫」，今舉辦成果展。（呂妍庭攝）

嘉義縣勞工暨青年發展處舉辦首屆「青年創新創業獎勵補助計畫」，今舉辦成果展，由6家創業啟動、2家經營優化青創團隊展現執行成果，共產出27項創業產品及服務，評估為嘉縣帶來超過624.1萬元產值效益，嘉義縣長翁章梁除鼓勵大家勇於嘗試，與業界結合、創造成功可能性，也與青創團隊互動對話，了解青年人的創意實踐。

勞青處表示，這次計畫成功扶植8家青年創業團隊，6家創業啟動包括「有種創造工作室」由嘉義大學學生創業，打造諸羅音樂祭的品牌；「稻浪泥染文創工作室」注入環保理念，研發在地土壤染布技術；「農讚有限公司」結合在地小農，把蔬果做成好吃的零食；「深山茶緣商行」翻轉傳統印象，開辦體驗活動傳承茶文化；「芳興茶業」顛覆既有佳葉龍茶 GABA-TEA茶廠銷售模式，升級包裝及社群行銷，至於「食凡商號」是由中正大學學生創立的餐館，創新台式風味墨西哥捲餅。

至於2家為經營優化提案，包括「互蕙有限公司」為總鋪師2代經營，因應疫情求新求變，投入私房料理冷凍調理包研發；「宏展農業行銷科技有限公司」不再只是生產農產品，進階走向農企業，透過農產加值及行銷，朝苦瓜加工發展，甚至與食品大廠合作等等。

「年輕人最大的優點就是創意！」翁章梁說，創意如何與市場、創業做結合，就是重要的過程，他一直鼓勵年輕人只要在嘉義縣發展出創新創業觀點，且站穩腳步，在現今網路世代中，很容易就會被台灣及世界看見。

成果發表會上，有意跟青創團隊合作的廠商代表也出席，包括禎祥食品、旺萊山文化園區、發現生機健康生活館、千葉連鎖餐飲集團、陽光皇后餐廳、瘋狂賣客旅行社等。

勞青處長陳奕翰及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍也帶領8家青創團隊表演「Just Believe」開場，編舞由食凡團隊負責，融合饒舌，手語，舞蹈等元素，展現了創新表演風格之餘，陳奕翰與陳尚雍生澀舞步讓全場笑開了！

陳奕翰說，為讓青年朋友在創業路更有信心，未來將提供更多元方式及有效措施，給予最實質的協助，解決青年創業可能遇到的資金取得、市場行銷、產品開發等困難，為青年奠定良好創業根基，提升嘉義青創競爭力。