【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景管理處（下稱北觀處）為鼓勵民眾親近海洋，體驗水域遊憩活動，推廣宣傳中角灣國際衝浪基地特色，特別邀請創作型歌手吳汶芳擔任主角拍攝短片，帶著大家一起觀賞中角灣的絕美海景及體驗中角灣衝浪樂趣！

▲吳汶芳拍攝中角灣衝浪影片。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

中角灣有著灣口內凹的沙岸地形，加上四季北風掀起的浪花，讓其成為離城市最近的衝浪天堂，這裡也有多家俱樂部提供浪板租借與教學，不管你是初學者或是進階者，都能在這片沙灘找到衝浪的快感，基地的中角灣遊客中心，提供輕食餐飲及淋浴等貼心的旅客服務，2樓平台更可觀賞燭臺雙嶼、野柳岬及基隆嶼等天然奇景，成為民眾假日或親子出遊的新選擇。

吳汶芳表示，她本身非常喜歡海，這幾年不能出國，她就在台灣到處潛水跟衝浪，中角灣真的很漂亮！沙的顏色很美，游出去的感覺隨著浪沖回來的感覺都不一樣。這次能幫中角灣拍衝浪影片真的很高興，也希望國內外的朋友能夠喜歡上大海，認識離大城市最近的中角灣。

▲金山的中角灣是離城市最近的衝浪天堂。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

導演李維鑫表示本片是公部門少數拍出衝浪感的影片，拍攝參考了非常多國外以衝浪度假為訴求的影片，發現中角灣真的有這個條件，而且中角灣非常的美。在等光的時候、在等浪的時候，不同的時間、不同的角度，中角灣都有不同的美。藉由各種的拍攝剪輯手法呈現出衝浪及水域活動的速度感及躍動感，吸引民眾到中角灣衝浪的興趣，搭配中角灣自然景觀的美及周邊完善的設施，造就中角灣是個適合親子共遊戲水的好地方。

▲中角灣國際衝浪基地。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

另外體驗衝浪之際還可以到金山著名景點金包里老街品嚐鴨肉及金山特產像是芋餅與烤紅心蕃薯等當地小吃，也可造訪本處皇冠海岸觀光圈輔導店家田中芳園、金山紅乳酪蛋糕專賣店等特色商家，購買在地不同特色的伴手禮，或是到獅頭山公園、朱銘美術館及法鼓山等特色景點遊玩，最後到金山萬里溫泉區，泡好湯享美食，11月還有消費滿額送好禮活動，有電動機車、智慧型手機等多項獎品，歡迎大家來北海岸遊玩喔!

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