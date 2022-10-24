國民黨台南市長候選人謝龍介批評民進黨團不出席副議長補選是權力的傲慢，應予譴責。（洪榮志攝）

台南市議會24日舉行副議長補選，民進黨團決議不派人選、不投票，並強調，市府還有5個局處的明年度預算沒審完，此時勞師動眾改選，有礙社會觀感。國民黨台南市長候選人謝龍介則批評民進黨團是權力的傲慢，背離民主精神，應予譴責。

民進黨團總召劉米山表示，市議員的職責在於監督預算，幫市民看緊荷包，不必貪圖1個多月的副議長特別費，此時勞師動眾改選，徒然浪費人民的血汗錢；市議會沒審完預算，還要多拿1個多月的副議長津貼待遇，實在有礙社會觀感，因此黨團經過投票後，以15比7決議不推派副議長人選，也不出席投票。

黨團會議中，蔡蘇秋金、陳秋宏、林志展、王錦德、沈震東、邱莉莉、李啟維、呂維胤、蔡筱薇、鄭佳欣、郭鴻儀、楊中成、劉米山、李宗翰、沈家鳳等15人，認為應不出席、不投票；至於李偉智、陳碧玉、林志聰、蔡旺詮、陳秋萍、郭清華、唐碧娥等7人，則支持必須參與補選。

民進黨團還強調，現今必須拋棄私相授受的暗室政治，黨團將爭取新民意的支持，力拚席次過半，開創一個開大門、走大路的新議會；並向市民承諾，新議會正副議長的產生，絕對秉持黨團自主、民主決議的程序，堅定「要乾淨、不跑票」的原則，對全體市民負責。

謝龍介則偕同國民黨團議員表示，依地制法的規定，副議長出缺必須在30天之內補選，民進黨竟然全力杯葛，不出席也不提出人選，這就是標準的權力傲慢，非常不可取，也背離民主的精神。國民黨團則依整個會議法律的規定，提出人選。

謝龍介還認為，如果民進黨提出人選，他們應該會贏，但因他們的內部也在分裂，加上又有權力的驕傲，認為台南市民不需要被尊重，因此今天雖然選出國民黨籍的副議長，但對於民進黨這種作為仍將予以譴責。