台南市議會24日舉行副議長補選，民進黨團決議不派人選、不投票，並強調，市府還有5個局處的明年度預算沒審完，此時勞師動眾改選，有礙社會觀感。國民黨台南市長候選人謝龍介則批評民進黨團是權力的傲慢，背離民主精神，應予譴責。
民進黨團總召劉米山表示，市議員的職責在於監督預算，幫市民看緊荷包，不必貪圖1個多月的副議長特別費，此時勞師動眾改選，徒然浪費人民的血汗錢；市議會沒審完預算，還要多拿1個多月的副議長津貼待遇，實在有礙社會觀感，因此黨團經過投票後，以15比7決議不推派副議長人選，也不出席投票。
黨團會議中，蔡蘇秋金、陳秋宏、林志展、王錦德、沈震東、邱莉莉、李啟維、呂維胤、蔡筱薇、鄭佳欣、郭鴻儀、楊中成、劉米山、李宗翰、沈家鳳等15人，認為應不出席、不投票；至於李偉智、陳碧玉、林志聰、蔡旺詮、陳秋萍、郭清華、唐碧娥等7人，則支持必須參與補選。
民進黨團還強調，現今必須拋棄私相授受的暗室政治，黨團將爭取新民意的支持，力拚席次過半，開創一個開大門、走大路的新議會；並向市民承諾，新議會正副議長的產生，絕對秉持黨團自主、民主決議的程序，堅定「要乾淨、不跑票」的原則，對全體市民負責。
謝龍介則偕同國民黨團議員表示，依地制法的規定，副議長出缺必須在30天之內補選，民進黨竟然全力杯葛，不出席也不提出人選，這就是標準的權力傲慢，非常不可取，也背離民主的精神。國民黨團則依整個會議法律的規定，提出人選。
謝龍介還認為，如果民進黨提出人選，他們應該會贏，但因他們的內部也在分裂，加上又有權力的驕傲，認為台南市民不需要被尊重，因此今天雖然選出國民黨籍的副議長，但對於民進黨這種作為仍將予以譴責。
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