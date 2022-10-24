新北市消防局每年定期與雙和醫院辦理腦中風研討會，並針對各分隊載送疑似腦中風患者且送醫後經院端確診、治療或預後良好案件，雙和醫院特別頒發「到院前腦中風照護」績優單位及人員獎，感謝新北市消防局第一線同仁執行緊急救護工作的辛勞。

雙和醫院頒發「到院前腦中風照護」績優單位及人員獎，包含送醫案件數最多、團隊辨識率最高及個人辨識率最高等10名獎項。

新北市政府自2016年起建置腦中風緊急醫療處置照護網，針對中風患者在3小時內施打靜脈血栓溶解劑，並於隔年進化至2.0版引進動脈取栓術，幫助部分中風患者的黃金治療時間延長至6小時，提高復原能力與治癒機會。經統計，今年1至6月新北市接受靜脈血栓溶解劑個案數為201人次，其中經由消防局救護車後送至醫院接受靜脈血栓溶解劑個案數為149人次，顯示由119送醫可及早獲得醫院緊急處置，提升腦中風治癒率並減少失能。

消防局表示，一般民眾對於腦中風徵兆的警覺性不夠，誤以為是疲勞導致手腳痠麻無力、臉歪嘴斜、口齒不清，往往錯失了第一時間的就醫良機，呼籲民眾一發現有此前兆應立即打119叫救護車，非自行就醫或是前往不洽當的醫療院所，爭取治療時效。