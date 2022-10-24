美國商務部本月7日宣布新一輪半導體技術銷售中國禁令，並限制美籍公民及永久居民任職大陸半導體企業，在中國最大半導體設備商北方華創下令美籍員工停止參與公司研發工作後，傳出另一家中國晶片製造商長江存儲，也要求在公司擔任核心技術職位的美國籍員工離職，以遵守美國新的出口限制規定。日媒先前報導，美企蘋果原已完成長達數月的長江存儲產品認證手續，但美方晶片禁令已在供應鏈產生寒蟬效應，蘋果已暫停使用長江存儲晶片的計畫。

根據英國金融時報報導，4名知情人士透露，目前不清楚實際有多少美國公民和綠卡持有人被迫從長江存儲離職，但已有數名員工離開這家記憶體晶片生產商。長江存儲一名高階工程師透露，有些美國人是長江存儲在NAND快閃記憶體生產方面取得突破的關鍵，但公司卻不得不讓他們離職。

南華早報日前報導指出，中國最大半導體設備製造商北方華創已告知美籍員工，即日起停止參與零組件和設備開發。

美方晶片禁令逐漸發酵，美國晶片設備供應大廠科林研發、應用材料、科磊等都已暫停對中國半導體製造商的銷售和服務，總部位於荷蘭的艾司摩爾也已告知公司的美國員工，在評估制裁期間停止為中國客戶提供服務。

美國商務部宣布擴大對中國晶片出口管制，美企需要取得許可證才能與中國企業或實體進行交易，藉此牽制中國人工智慧、超級電腦等高階產業的發展。同時也禁止包括美國公民、綠卡持有者，再加上實體企業與中國半導體相關企業合作，除非獲得許可。

華爾街日報先前公布調查，有43名美籍高層在16家中國上市半導體企業任職，而且這些人在公司身居要職，擔任執行長、副總裁或董事長，他們正陷入在中國工作或美國國籍二擇一的兩難情況。