台北市水門究竟何時該關，引來柯文哲、陳時中互槓。對柯P指稱若非陳後面那一排專家，陳指揮疫情不知道會死多少人，陳時中今天反嗆柯P，那群對防疫有功的人一直站在他背後，「而他背後又剩下誰呢？」對於自己民調落後，他說，民調供參考，但他以後笑容可能要多一點。

陳時中今天前往綠色和平電台接受訪問，會前接受媒體聯訪，對於台北市長柯文哲表示要送他「柯P管理學」的書，媒體詢問這是負面還 是反面教材？陳時中說，他還沒看到，也不知道是正面或負面教材，但他維持這樣的基本態度，就是如果有收到的話，就像「三人行必有我師」，擇其善者而從之，擇其不善者而改之。

對於柯文哲說陳沒在美國留學過，不懂SOP的重要。陳時中表示，他一時不知道要怎麼評論，但他認為，知識來源是多方面的，從不同的國家、不同的學校都可以學習，現在學習也不見得說要到當地才能夠學習，各種資訊很發達，只要願意學，能夠學，最主要是心態要能夠學得正確，那才是比較重要的。

對於柯文哲稱如果不是陳時中後面那一排專家，不知道陳時中指揮下疫情會死多少人，陳時中反擊說，一個領導人是好還是不好，要看他所指的那一群人，「那群對防疫有功的人一直站在我的背後，一直跟我站在一起，而他背後又有剩下誰呢？」

選戰倒數，Quickseek民調顯示，三人支持度中以無黨籍的黃珊珊最高，國民黨蔣萬安居次，民進黨陳時中居第三；中廣與蓋洛普公司的民調，蔣萬安居冠，陳時中排第二，黃珊珊墊後。

對此，陳時中表示，民調還是供參考，會有一些機構的效應，我們會維持我們原來的態度，笑容可能要多一點吧，我們選民也是愈來愈堅定，「我在拜票都可以感覺的到」。

對於柯P批評陳時中人車在堤外就不關水門的說法，陳時中反嗆「他們都沒有辦法聽到市民的聲音」，當然有一個關水門的時間跟一個狀態，「我們是要求在關水門之前，要把該做的事情做好，不要沒有做好該做的事情，就推到市民的身上。