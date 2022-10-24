民進黨台中市長候選人蔡其昌(右三)24日早上在黨籍議員候選人陪同下，到文心路、中清路口向選民請託。(林欣儀攝)

選戰倒數33天，民進黨台中市長候選人蔡其昌24日早上到文心路四段、中清路口向選民請託，爭取認同，透過實際行動展現認真、決心與誠意；針對今年選情冷，他表示，候選人就是扎實做好該做的，且中央執政各方面都有不錯成績，也因選情冷、民調容易失真，要到開票當天才知道誰輸誰贏。

蔡其昌帶領民進黨西屯區市議員候選人林祈烽、陳淑華與北屯區候選人曾朝榮、謝家宜、蔡雅玲，站在文心路、中清路口向市民請託，競選團隊指出，未來將搭配車隊拜票，展開陸戰逆襲。

蔡其昌表示，距離投票僅剩1個月，最後衝刺階段，只要有空就會持續站路口，每天站、到處站，用誠意與認真向選民拜託，展現候選人的熱情與決心；母雞與小雞一起站，展現民進黨的團結及年底要為市民服務的決心。

針對外界認為今年選情特別冷，綠營要如何翻轉？蔡其昌說，每次選舉遇到的情況都會不一樣，有些快熱、有些慢熱，若現在與3個月前相較，選情已經比較熱；選情的冷或熱與整體社會氛圍有關，候選人能做的就是腳踏實地與認真，市民才會感動，不管選情冷熱，候選人都要扎實向選民請託。

蔡其昌強調，選舉是技術面、政績是基本面，技術面的東西很難說明，就像選舉為何會有「韓流」、「辣台妹」，但民進黨執政成績不錯，包括經濟數字不差、台灣民主國際地位在提升等，顯示中央有能力與政績；這次選舉普遍較冷，選民回答民調意願低，也使得採樣比例可能偏差，選舉要到開票才知道輸贏。

對於國民黨台中市黨部舉辦黨慶活動時，對手盧秀燕提出要34席議員全上壘，蔡其昌說，尊重對方的期許，但至今未看到盧對城市提出的願景，反觀他的團隊清楚勾勒城市願景、有行動力，市民會做出最好的比較。