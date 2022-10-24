九合一選舉將近，指揮中心今天鬆綁多項防疫政策，公布11月7日起放寬確診者隔離措施，從「7+7」改為「7+0」，也就是確診者居家照護隔離滿7天，快篩陰性可免自主健康管理7天。以及同住接觸者不論是否打滿3劑疫苗，11月7日起一律採「0+7自主防疫」，居家隔離走入歷史。

確診者隔離7天後，快篩陰可提前解除7天自主健康管理。(指揮中心提供)

指揮官王必勝表示，11月7日起，我國將鬆綁4大防疫措施，首先有關確診接觸者隔離的部分，過去可選擇3加4以及0加7的雙軌措施，現在僅保留0加7的單軌制，等同讓居家隔離走入歷史，將來確診者的密切接觸者，只要憑快篩陰性證明即可出門。

第二項則是放寬確診者在後7天的防疫措施，開放確診者在隔離7天後，依快篩結果評估是否能出門，若為陰性即可解除自主防疫措施。

同住接觸者實施0+7，免居家隔離，僅需7天自主防疫。(指揮中心提供)

指揮中心今日也將記者會檯上的放置896天的隔板取消，王必勝指出，選擇在今日宣布多項鬆綁政策，主要是考量接觸者無論是選擇3+4或0+7的篩檢陽轉率都差不多，加上目前政策已走向用快篩取代隔離，因此決定11月7日起讓居家隔離正式走入歷史。

至於確診者能否投票的爭議，王必勝表示，不會剝奪大家投票的權利，但目前全世界大部分國家都還是建議確診者要隔離，而指揮中心是依據傳染病防治法進行相關防疫規定，雖然投票權很重要，但人民的健康權也很重要。

王必勝說，目前已請專家準備開會討論，是否鬆綁確診者的隔離天數，研議方向很多，從隔離2至5天都有，至於口罩的部分目前仍不考慮鬆綁，還要等疫情在更穩定之後才討論。