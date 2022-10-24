花蓮縣議員林宗昆前往縣府預計興建滯洪池的位置場勘，見周圍雜草叢生，建議縣府可參考國外滯洪池公園的案例，結合鄰近景觀進行綠美化，規畫人行步道、賞景等空間，打造市區新亮點。（花蓮縣議員林宗昆提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市溝尾仔屬老舊城區，低窪路段常因突如其來的強降雨淹水，居民不堪其擾，讓縣議員不斷催生縣府在附近興建滯洪池防洪治水，減少淹水發生，另建議縣府可結合一旁的香榭大道打造公園，美化環境。縣府建設處表示，目前已規畫位置興建滯洪池，將向花東基金爭取經費，並參考國外蓄水池公園案例，結合周邊景觀，打造市區新亮點。

花蓮市區本月6日晚間因突如其來的強降雨，造成溝尾仔附近街道出現淹水情事，其中，重慶市場前方路段污水管疑因雨水宣洩不及爆管，糞水從人恐蓋溢出後漫流周邊，引發民怨。

縣議員林宗昆今在縣議會第19屆第8次定期大會縣政總質詢表示，溝尾仔附近低窪地區每逢強降雨，就會發生淹水且狀況嚴重，建議縣府在附近興建滯洪池，讓洪水在颱風豪雨有暫存空間，避免雨水快速流入下水道或河道，造成洪水宣洩不及而有淹水問題。

縣府建設處長鄧子榆表示，目前規畫在自由街接到南濱路，就是193線右側與和平路間一塊土地建置滯洪池，預計可暫時滯洪自由街至和平路的水量，作為南濱抽水站的調節。

鄧子榆說，滯洪池用地部分已完成土地變更，但該地過去為國有財產署土地，涉及三七五減租補償費用，後續辦理興建計畫時，需處理拆遷、減租等補償費用，共約1億元，再加上工程費用，整體經費預計2億多元，建置計畫已提報花東基金第4期計畫，將爭取經費施作。

此外，林宗昆也建議縣府建置滯洪池時，可參考日本、新加坡等國外滯洪池公園的案例，結合鄰近的香榭大道、東大門夜市等進行綠美化，規畫人行步道、賞景等空間，打造市區新亮點；鄧子榆也允諾縣府未來會努力結合鄰近的地景環境進行景觀設計。