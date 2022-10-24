中職首輪季後賽將於29日登場，中信兄弟將帶有1場領先優勢與味全龍進行4戰3勝系列賽，首戰將在兄弟主場洲際棒球場進行，隔天移師龍隊天母主場，第3、4戰若有需要則再回到洲際進行。

季後賽3支球隊早早確定，不過誰能取得全年度第一位置、直接挺進「台灣大賽」則到上周才定案，靠著龍隊擊敗兄弟，樂天桃猿確定取得全年度第一位置，首輪季後賽將由龍隊與兄弟交手，這也是史上首度季後賽「龍象大戰」。

今天聯盟公布季後賽賽程及地點，首輪季後賽主場採取「1-1-2制」，期間無移動補賽日，並由下半季冠軍的兄弟先取得1勝優勢，兄弟主場在洲際棒球場，龍隊則選定天母作為主場。

「台灣大賽」則在11月5日起至13日進行，將進行7戰4勝制，主場為「2-2-3制」，由桃猿取得5場主場，將在11月5日於桃園棒球場登場進行系列賽前2戰，7日休兵一天後，移師首輪季後賽晉級隊伍之主場，若是龍隊晉級主場將會在天母，比賽開打時間為18點05分，若是兄弟晉級則是在洲際。

聯盟也針對季後賽及總冠軍賽疫情特別規範，針對2022年季後賽及總冠軍賽確診人員替換登錄名單執行措施如下：

1、季後賽及總冠軍賽期間，若有球員、教練或行政人員確診，得以書面向聯盟申請登錄人員替換，申請時必須同時出示該人員PCR確診醫院報告證明，並依下列替補方式進行。

2、本土球員僅可替換本土球員、不得替換外籍球員。

3、外籍球員得替換外籍球員或本土球員，但替換外籍球員仍須符合登錄身分規定。

4、確診隔離結束者得再行恢復登錄上場身分，確診人員申請恢復登錄時，原替補人員即需取消登錄，不得選擇其他人員取消登錄。