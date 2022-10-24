王惠美與黃秀芳中相隔一條路，王惠美不停與在旁的營造廠商交頭接耳，黃秀芳則仔細聆聽。（吳建輝攝）

王惠美、黃秀芳2人一同動土，中間隔著內政部次長花敬群。（吳建輝攝）

黃秀芳首訪時則暗批，彰化縣政府規劃在伸港要興建的青年住宅，事實上已經流標好幾次了，明顯看到彰化縣政府的行政效率不彰。（吳建輝攝）

年底選舉將至，彰化縣長王惠美與對手黃秀芳，今天一起參加「國家住宅及都市更新中心」彰化首間社會住宅開工典禮，這也是2人抽籤後首同匡，全程幾乎零互動;而彰化另外一位候選人無黨籍蕭仁正，在登記與抽籤後幾乎零曝光，僅爾爾在網路平台宣傳他的理念，選舉策略難以捉摸。

國家住都中心建造的「學士安居」，位在彰化師範大學旁住宅區內，一共275戶，未來會有地上10層、地下2層，共172戶套房、85戶2房行，18戶3房行，還有地下汽機車停車位，每個房間都有獨立陽台，還有社區活動中心可用，預計2025年上半年完工。

黃秀芳首訪時則暗批，彰化縣政府規劃在伸港要興建的青年住宅，事實上已經流標好幾次了，明顯看到彰化縣政府的行政效率不彰，因為除了青年住宅外，還有其他重大工程也是一直流標，因此未來她會繼續跟中央爭取更多的社會住宅在彰化。

王惠美表示，縣府也積極爭取青年住宅，不過她認為除了居住之外，縣府對青年政策也相當重視，設立六督以外第一個青年發展處，包括創業基金、就業輔導、青創基地、圓夢貸款基金、租金補貼等，全面性提供青年在彰化安心成家、安心立業的宜居城市。

王惠美也提到，很開心國都中心在彰化首間社會宅動土，但縣府在伸港規劃興建的青年住宅，可降低彰化青年購屋門檻，期盼「立委」在中央審查相關都市計畫與重大工程時，能夠多多幫忙，加速辦理，讓彰化發展不分中央地方與黨派。

彰化縣長此戰可以說是女力之爭，不管在網路媒體經營、政策牛肉、各鄉鎮後援會等，雙方時常隔空交火，不過事實上彰化還有另外一個無黨籍蕭仁正，從登記參選到抽籤號碼完後，路上幾乎沒有文宣廣告，蕭仁正僅在臉書發文，持續為流浪動物、女性同胞發聲，誓言要搶下彰化縣長席次。