高雄市立社會教育館為了因應台灣國際化與多元種族的社會趨勢，自2017年規畫辦理東南亞影展，今年已邁入第6年，23日由「遇見《新》人生～鏡頭下的新住民」影片作為開幕首映暖場，啟動為期1個月的影展活動。

「遠近之間-東南亞影展」至今已累計播映20場電影，吸引近5000人次觀賞，此次影展23日起，將連續播放4個周日，精選了東南亞4國影片，包含新加坡的《媽哩媽哩烘》、泰國的《只有我能喜歡你》、越南的《瘋狂富豪世家》、馬來西亞《光》等不同國家的電影。

社教館也頒獎給「遇見《新》人生～鏡頭下的新住民」短片徵選的獲獎人，來自越南的華僑陳琳鳳創作的「越南賓果樂透Lô Tô 藝術文化傳承」奪下第一名；第二名由社教館志工吳美藝拍攝的「喜悅的成長-吳孟儒」拿下；第三名是來自俄羅斯的新住民奢樓府及妻子陳慧嘉共同創作的「真愛臺灣」獲得；而2部佳作作品，分別是馬來西亞的林麗蓉、丁卉畇所創作的「台灣最美麗的風景角落」和來自大陸的徐志紅「我的幸福時光」獲得。

社教館表示，電影最貼近生活，透過電影觀賞、映後座談及異國美食教學等多面向的交流、分享、體驗，可架構新住民與社區居民互動的橋樑，藉此深入瞭解不同國家風土民情。

社教館強調，透過播映新加坡、泰國、越南及馬來西亞等東南亞國家兼具教育與休閒意義的電影，讓電影中不同的視點，增進民眾對新南向國家歷史、社會、文化上的認識，藉由多元文化交流，拉近彼此的距離，提升多元族群與文化的共融。