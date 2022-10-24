生麗國際集團以專業美容保健品牌享譽盛名，日前才舉辦令人稱羨的百萬購車基金儀式，今更迎來集團20週年大禮，生麗榮獲第十九屆國家品牌玉山獎「傑出企業」的殊榮，並於10月19日在台北中油大樓國光廳接受表揚，典禮由賴清德副總統親自頒發獎座，肯定生麗國際突破逆境成長並無私回饋社會的精神。

品觀點｜生麗國際集團勇奪國家品牌玉山獎 獲傑出企業殊榮（圖/品觀點提供）

生麗國際集團表示，「國家品牌玉山獎」是全台灣最具指標性、公信力的企業品牌獎項，為激勵台灣企業勤奮打拼，致力建立國家品牌形象，肯定優質企業及創新產品，每年邀請產、官、學界的專家以「品質、品牌、品味」多方面向嚴格審核，評選出最具競爭力的傑出企業。

生麗國際為全國前16大傳直銷知名品牌，創立20年以來，致力研發無香精、無定香劑、無色素、適合敏弱肌的全方位專業保養品，與以人為本的保健營養食品。每項產品皆具第三方SGS檢驗合格，並擁有美國PETA友善動物認證標章，其中6A高效鎖水防曬霜，更榮獲唯一2021年防曬保養品「SNQ國家品質標章」最高肯定。

除了對產品的用心與堅持，生麗國際集團更不忘初衷，以「感恩、誠信、服務」企業精神，從2013年展開回饋社會關懷行動。長年與家扶基金會合作「無窮世代」專案，支持弱勢家庭邁向脫貧；協助勵馨基金會受暴婦女考取工藝師證照，學習一技之長；捐贈台大兒童醫院多項醫療儀器，幫助早產兒健康成長。亦大力推廣全台大專院校優秀學生獎助學金，對國內年輕學子的栽培更是不遺餘力。至今累計捐助各公益團體的善款，近新台幣7200萬元，而生麗國際也先後獲頒總統蔡英文「愛心企業-特別感謝獎」，以及桃園市長鄭文燦感謝狀。

生麗國際集團執行長黃隆源表示，生麗國際第一次參加「國家品牌玉山獎」評選即獲肯定，證實集團穩健走過20年的優質品牌力，在產品研發及回饋社會努力耕耘的成果，亦深受國家與民眾的信賴。未來集團將不負所望，恪盡企業社會責任以及持續提升產品品質，同時追求第三方公信國家級認證背書，以突破框架的嶄新思維再創新局，誓言打造最優質全方位美麗健康專業品牌，讓所有消費者買得放心、用得安心。