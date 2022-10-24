無黨籍台北市長候選人黃珊珊今(24日)在臉書釋出「台北市都市更新三部曲」影片，她認為都市更新最困難的，其實不是流程，而是人心，並強調都更紅利，必須全民共享。

過去擔任議員時，曾經協助處理過不少海砂屋的黃珊珊指出，有的樑柱脆弱到連她徒手一抓就碎，這是人命關天的事，所以一直努力在加速海砂屋劃定程序，但這只是加快流程，還需要更加主動，在柯市府之前，政府在都更的角色只是「審議」，等民眾自行整合好後再處理，但民眾就是整合遇到困難，都更才會慢如牛步，所以我們推動了公辦都更，化被動為主動，直接在前線設立工作站，幫助住戶處理都更事宜。

在斯文里三期後，水源二三期去年也啟動了公辦都更程序，黃珊珊透露，如同環南市場一樣，又是無人看好的改建，但我們又做到了！公開透明，就是唯一良方，而且我們親自造訪，所有流程、規則、居民需負擔成本，以及權利義務都清楚記載，居民有問題，隨時找得到工作站人員諮詢。

接下來，4棟地上21層的大樓即將拔地而起，黃珊珊表示，我們提供容積獎勵，但交換條件是，住戶必須同意讓政府增設住宿型長照機構，這就是她說的，都更紅利全民共享 ，也是河岸ROD的政策原型，只要促成一個成功的都更，就能造福城市的所有市民！

黃珊珊喊話，要讓大家相信，政府是玩真的，都市更新不是金權遊戲，而是造福全民！