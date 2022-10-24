萬物齊漲，泡麵、速食等食飲調漲價格的消息不間斷，民眾購物變得精打細算。台灣達美樂去年底宣布「抗漲」，表示要讓披薩變得更親民，不過近日就有PTT鄉民發現，達美樂也默默調漲了價格，「真的有漲10-25塊欸」，估算下來最高漲幅達6％，業者也證實，「是的，確實有漲價。」看來食品漲價趨勢難擋。

台灣達美樂去年12月宣布不會跟進必勝客漲價，「我們跟消費者站在一起，苦民所苦，達美樂不漲價！反向思考、積極作為，即起提供更多超值的優惠組合，讓披薩這個食物變得更加親民，幫助消費者過節過年更省荷包。」

不過PTT近日有則貼文標明「有沒有連鎖披薩偷偷漲價的掛？」，內文提到「最近公司聚餐點了達美樂，價格跟之前的菜單對比好像有漲價。」好比龍蝦舞沙拉口味，大披薩原先755元、小披薩510元，調漲成大的770元、小的530元；而壽喜燒牛柳口味，大披薩690元、小披薩455元，也調整成大的700元、小的更是一口氣漲了25元，調為480元。不少人紛紛留言「之前不是說不漲價...」、「以前吃pizza是為了便宜，現在是被當羊宰」。

記者致電品牌，業者無奈回應，「去年狀況與今年狀況不同，品牌原先也是自行吸收成本，礙於難原料等不斷漲價，只好跟進，且部分披薩也有降價」，好比青花彩蔬披薩從大的630、小的410，調降為大的570、小的370。

另優惠活動也是持續放送，包含平日限時「99元披薩套餐」好康，限定平日週一至週四下午1點到4點取餐，可選4種口味的6吋個人披薩1個，還能再搭可樂、地瓜薯條或香烤薯球，百元內就能帶回家。