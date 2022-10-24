中共新一輪高層人事布局揭曉，亞太基金會首席顧問趙春山24日表示，大陸國家主席習近平會試圖把美國掌握的兩岸關係主導權、主動權抓回來，但這並不代表必然往戰爭的方向前進。他認為，中美關係一定是往對抗的方向前進，兩岸應該多談避戰，而台灣也將面臨做出和戰的選擇和決定。

國政基金會24日舉辦「中共『二十大』對外和對台政策之影響」座談會，國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學戰略研究所教授王高成、亞太基金會首席顧問趙春山出席與談。

趙春山指出，其實兩岸關係的主導權握在美國手中，美國動作，中國做出反應，習在二十大政治報告中強調「要牢牢掌握兩岸關係的主導權、主動權」，就是要把主導權、主動權抓回來。同時，大陸對台和對外工作班子將大換血，王毅具有發言權，對台工作如何落實習的想法，值得關注。

然而，大陸對台爭取主導權、主動權，並不代表必然往戰爭的方向前進。針對目前各界預測兩岸開戰時間的消息，趙春山認為，大陸一定會做好戰爭準備，但目標不見得針對台灣。我們不要揣測開戰的時間，因為戰爭可能出於擦槍走火，說發生就發生，兩岸應該多想想不要打仗。

趙春山說，台灣多數人都支持維持所謂不統不獨不武的現狀，但目前的客觀形勢將無法維持這樣的現狀。中美關係一定是由競爭往對抗的方向前進，能選擇的第三條路將越來越少。「台灣是要做美國遏止中國崛起的馬前卒，還是成為參與中華民族復興的不可或缺角色」，他強調，台灣必須要做出和戰的選擇和決定。

趙春山在書面資料中表示，對台「統一」已寫進二十大後的中共「議程表」，雖然沒有「時間表」，但大陸將分階段進行「促統」。第一階段（2022年至2024年）將先鞏固內部堡壘，處理疫情與經濟問題，靜觀台美總統大選；第二個階段（2024至2027年）是掃除統一障礙，劍指美國，進行「反分裂，反干涉」的鬥爭，同時強化爭取台灣民心，促進兩岸經濟文化交流合作，並推進融合發展。

第三個階段（2027至2032年）則是啓動兩岸政治談判，協商統一架構；第四個階段（2032至2049年）預計實現統一目標，而中共「2035年遠景目標」可能是中共判斷實現兩岸統一之時，但不會晚至中共完成第二個百年目標之後。